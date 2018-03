Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05ce06a-bd2f-47c2-bb20-e8d571fb5ff3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bővítenék a munkát vállaló nyugdíjasok körét: ha a kormány rábólint, nyugalmazott rendőrök és tűzoltók is beléphetnek majd a nyugdíjas-szövetkezetekbe.","shortLead":"Bővítenék a munkát vállaló nyugdíjasok körét: ha a kormány rábólint, nyugalmazott rendőrök és tűzoltók is beléphetnek...","id":"20180305_Meg_tobb_nyugdijas_allhat_munkaba_johetnek_a_nyugalmazott_rendorok_tuzoltok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05ce06a-bd2f-47c2-bb20-e8d571fb5ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4042ae2f-df9e-44db-93bf-e70d7f5acaff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Meg_tobb_nyugdijas_allhat_munkaba_johetnek_a_nyugalmazott_rendorok_tuzoltok","timestamp":"2018. március. 05. 11:25","title":"Még több nyugdíjas állhat munkába, jöhetnek a nyugalmazott rendőrök, tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6edd359-f849-408a-a3fa-c3d80c684d6a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő traffipaxsza miatt aggódhatunk, egy szegedi autóson pedig mosolyoghatunk. Mutatjuk a hét legérdekesebb autós híreit.","shortLead":"A jövő traffipaxsza miatt aggódhatunk, egy szegedi autóson pedig mosolyoghatunk. Mutatjuk a hét legérdekesebb autós...","id":"20180304_top_autos_hirek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6edd359-f849-408a-a3fa-c3d80c684d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f4c576-4952-4d97-9c9a-14c0ff8143d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 04. 13:51","title":"Tolatóradar: Nem akárki mondja: ezeket az autókat messzire kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346d8985-69a1-43d9-a279-affedc1d9f4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180305_Az_ev_termeszetfotoja_gorlilla_aki_a_megmentoje_olebe_bujik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=346d8985-69a1-43d9-a279-affedc1d9f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a393fdb9-b562-4be3-82ac-c1014ab225bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Az_ev_termeszetfotoja_gorlilla_aki_a_megmentoje_olebe_bujik","timestamp":"2018. március. 05. 14:40","title":"Szívszorító fotó egy gorilláról, aki a megmentőjéhez bújik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daaeb36-a9ee-496d-abf8-a347c7e0ca58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csendes gyertyagyújtásra hívott egy Facebook-csoport Szlovákia budapesti nagykövetsége elé, közben Andrej Kiska államfő felvetette, hogy előrehozott választásokkal hidalják át a kialakult politikai válságot.","shortLead":"Csendes gyertyagyújtásra hívott egy Facebook-csoport Szlovákia budapesti nagykövetsége elé, közben Andrej Kiska államfő...","id":"20180304_Ujsagirogyilkossag_Megemlekezes_Pesten_politikai_valsag_Pozsonyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2daaeb36-a9ee-496d-abf8-a347c7e0ca58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc37812d-3967-4eae-afe8-ab73cd7b65a4","keywords":null,"link":"/vilag/20180304_Ujsagirogyilkossag_Megemlekezes_Pesten_politikai_valsag_Pozsonyban","timestamp":"2018. március. 04. 19:45","title":"Újságírógyilkosság: Megemlékezés Pesten, politikai válság Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most majd kiderül, sikerült-e a jelölteknek összegyűjteni elég aláírást. ","shortLead":"Most majd kiderül, sikerült-e a jelölteknek összegyűjteni elég aláírást. ","id":"20180305_Valasztasok_ma_delutan_lejar_az_ajanlasgyujtesek_hatarideje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24cfc1e-e8b7-4781-98a8-e4de539f5cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Valasztasok_ma_delutan_lejar_az_ajanlasgyujtesek_hatarideje","timestamp":"2018. március. 05. 05:23","title":"Választások: ma délután lejár az ajánlásgyűjtések határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e174cb-e652-46cd-8783-5521beb5bd56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem sportkocsi, de az egyik népszerű sportág remek kiegészítő járműve lehet ez a menő kis villanyjárgány.","shortLead":"Nem sportkocsi, de az egyik népszerű sportág remek kiegészítő járműve lehet ez a menő kis villanyjárgány.","id":"20180305_70_a_vegsebessege_ennek_az_apro_elektromos_mercinek_ami_kozel_20_millioba_kerul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62e174cb-e652-46cd-8783-5521beb5bd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19458953-86e9-451f-b1a0-ed7093cbf31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_70_a_vegsebessege_ennek_az_apro_elektromos_mercinek_ami_kozel_20_millioba_kerul","timestamp":"2018. március. 05. 11:25","title":"70 a végsebessége ennek az apró elektromos Mercinek, ami közel 20 millióba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ambrózfalván a tízgyermekes Gál Ildikó elvesztette a közmunkáját. A viselkedése nem tetszett az ambrózfalvi polgármesternek. ","shortLead":"Ambrózfalván a tízgyermekes Gál Ildikó elvesztette a közmunkáját. A viselkedése nem tetszett az ambrózfalvi...","id":"20180304_Sokat_feleselt_kirugtak_a_kozmunkabol_a_tizgyermekes_egyedulallo_anyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0b08d2-a459-4404-8876-4c338fb7aac9","keywords":null,"link":"/kkv/20180304_Sokat_feleselt_kirugtak_a_kozmunkabol_a_tizgyermekes_egyedulallo_anyat","timestamp":"2018. március. 04. 10:25","title":"Sokat feleselt, kirúgták a közmunkából a tízgyermekes, egyedülálló anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]