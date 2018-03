Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az öt jelölt film közé az idén ismét bekerült egy magyar, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. Mindez az után, hogy 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje, tavaly pedig az élőszereplős kisfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenkije Oscar-díjat nyert. Enyedi filmje már a jelöléssel mindent megnyert, úgyhogy bárhogy alakul is az este, van mit ünnepelni. ","shortLead":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű...","id":"20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12e516-f516-435d-86fb-7c7b3a7c25b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","timestamp":"2018. március. 04. 20:00","title":"Oscar: Három a magyar igazság, ez már a ráadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","shortLead":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","id":"20180305_oscar_cikk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371bedaf-de74-4baf-8947-34834f775976","keywords":null,"link":"/elet/20180305_oscar_cikk","timestamp":"2018. március. 05. 15:11","title":"Selyempizsamától a metál válltömésig: így festettek a sztárok az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfee3e9d-0d5b-4612-851b-5fa6c979ea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megjelenik egy Xiaomi-csúcstelefon, amelybe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 845 kerül.","shortLead":"Hamarosan megjelenik egy Xiaomi-csúcstelefon, amelybe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 845...","id":"20180305_snapdragon845_lapkakeszletes_xiaomi_csucstelefon_erkezik_marciusban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfee3e9d-0d5b-4612-851b-5fa6c979ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64d7355-d3c1-4003-b2b6-b4669cda4176","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_snapdragon845_lapkakeszletes_xiaomi_csucstelefon_erkezik_marciusban","timestamp":"2018. március. 05. 10:00","title":"Páratlan teljesítményt ígér a Xiaomi új nagyágyújával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Dúl a kampány, a politikusok járják az országot, és ellátogatnak mindenfelé, néhányan oda is, ahova négy évig egyszer sem. Mindezt persze a Facebookon is meg kell örökíteni – a politikusok Facebook-oldala ilyenkor többet mond sok száz szociológiai tanulmánynál. Mondjuk, Tállai András nagy utazó, de most különösen erős szocióban nyomja.\r

\r

","shortLead":"Dúl a kampány, a politikusok járják az országot, és ellátogatnak mindenfelé, néhányan oda is, ahova négy évig egyszer...","id":"20180306_Tallai_Andras_a_NER_Mad_Maxlelkuletu_robotosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15065c6a-9380-4ffd-8a21-431d4a86aedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"552d69c8-b8ba-4dce-91f2-68b7851a5a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Tallai_Andras_a_NER_Mad_Maxlelkuletu_robotosa","timestamp":"2018. március. 06. 12:48","title":"Tállai András, a NER Mad Max-lelkületű robotosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már megint kezdik vészesen nagyra fújni az ingatlanlufit, a bankok azonban megmenthetik a piacot a rendszeres értékbecsléssel. A következő hónapokban etikailag és szakmailag is megmérettetnek.","shortLead":"Már megint kezdik vészesen nagyra fújni az ingatlanlufit, a bankok azonban megmenthetik a piacot a rendszeres...","id":"20180305_Veszesen_no_az_ingatlanlufit__most_megmutathatjak_a_bankok_mit_tanultak_2008bol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b966fd-8098-4354-a235-06fcc88631b1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Veszesen_no_az_ingatlanlufit__most_megmutathatjak_a_bankok_mit_tanultak_2008bol","timestamp":"2018. március. 05. 10:33","title":"Vészesen nő az ingatlanlufi – most megmutathatják a bankok, mit tanultak 2008-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]