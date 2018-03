Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Vajon mit néz meg a leendő munkaadó, miután megkapta az álláskereső önéletrajzát? Természetesen az internet közösségi oldalain hagyott nyilvános bejegyzéseit. Ezek között pedig lehet olyan, ami kedvezőtlenül befolyásolja a jelentkező esélyeit. Ha a jelölt ezeket törli, nyugodtabban mehet el a március 7-8-i HVG Állásbörzére is.

Természetesen az internet közösségi... Vannak, akik vállalhatatlan digitális nyomaik miatt bukják az álommunkát

Paksi bővítés: Brüsszel kiáll a magyar terv mellett
Luxemburg is beszáll a projekt támogatását támadó perbe.

Készüljön: olyan funkció jön a Windowsba, ami egy csapásra felturbózza a számítógépét A Microsoft már javában teszteli a Windows 10 következő frissítését, amivel egy érdekes újdonság is érkezik. Igaz, nem mindenkinek. Elítélték az újságírót, aki kirgiz menekültnek adta ki magát
Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék. Jimmy Kimmel visszaszúrt az Oscar-gálát lehúzó Trumpnak
Az amerikai elnök úgy érezte, az Oscar-gálával kapcsolatban is meg kell nyilvánulnia. Az idei show házigazdája ezt másképpen látta. Már egész Európába menekülteket vizionál Orbán
Az Európai Egyesült Államok létrejötte azt jelentené, hogy "nekünk egy bevándorlókontinensünk lesz" bevándorlóországgá tett Magyarországgal – mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián, az Igazságügyi zsebtörvénytár című kiadvány bemutatóján. Kínos helyzetbe sodorhatja Budapestet az Elios-botrány
Hétezer elavult fényforrást cserélnének ki Budapest több pontján az elkövetkező két évben, a vonatkozó közbeszerzési eljárás már folyamatban van. Ugyanakkor belső városházi források szerint roppant kínos lenne nemcsak Budapest, hanem a főváros kormánypárti vezetési számára is, ha a tendert a korábban Orbán Viktor vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köthető, korrupciós botrányba keveredett Elios Zrt. nyerné el. Előkerült egy érdekes videó: nincs mese, most már nagyon közel járunk a hajlítható telefonokhoz
A Huawei környékén bukkant fel egy olyan technológia, melyet eddig leginkább a Samsunggal kapcsolatban hallhattunk. Úgy tűnik, egyre erősebb a flexibilis kijelzők jelenléte, az iparág már nem járhat túl messze a hajlítható telefonok piacra dobásától.