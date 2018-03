Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez napi 6 átlagban, de a jelentés tegnapi.","shortLead":"Ez napi 6 átlagban, de a jelentés tegnapi.","id":"20180305_WP_eddig_2436szor_hazudott_Trump","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866864c2-9c2e-48d2-ad2c-13445fe9d10d","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_WP_eddig_2436szor_hazudott_Trump","timestamp":"2018. március. 05. 17:41","title":"WP: eddig 2436-szor hazudott Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","shortLead":"11 ezer hitelkártyás ügyfelének fizet vissza pénzt a bank. ","id":"20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ea26fa9-43be-47ad-af04-a1cc93146322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d9161c-b303-47a6-aca0-e8a648e33d02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_19_milliot_fizet_vissza_hitelkartyas_ugyfeleinek_az_OTP__lehet_hogy_on_is_erintett","timestamp":"2018. március. 05. 13:15","title":"19 milliót fizet vissza hitelkártyás ügyfeleinek az OTP – lehet, hogy ön is érintett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonáknak nem kellenek, de a szovjet népléleknek nagyon.","shortLead":"A katonáknak nem kellenek, de a szovjet népléleknek nagyon.","id":"20180305_Putyin_atomjatekszerei_mi_az_igazsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f4a501f-bf61-4240-aa89-8c3ffe095270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805c8bb8-08cb-454c-bf63-87f67962e1a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Putyin_atomjatekszerei_mi_az_igazsag","timestamp":"2018. március. 05. 21:41","title":"Putyin csodafegyverei: mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","shortLead":"Az Old Car City egy 10 kilométeres ösvényt jelent az erdőben, ahol elképesztő dolgokat láthatnak az oda látogatók.","id":"20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8a27d9a-5cb0-459d-bb17-a143f0c7a027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b7f863-3582-493d-902c-505587004b9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_old_car_city_regi_autok_varosa_roncstelep","timestamp":"2018. március. 04. 21:07","title":"A világ legszebb roncstelepétől elakad az ember szava – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését, az ügyészség azt indítványozza, hogy a képviselőjelöltként múlt héten egy napra kiszabadult expolitikust ismét tartóztassák le. Gyurcsány Ferenc is ott lesz a tárgyaláson.","shortLead":"Hétfőn délelőtt tárgyalják Szegeden a pénteken újra őrizetbe vett Czeglédy Csaba előzetes letartóztatásának kérdését...","id":"20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a51c41-07e5-4ad0-9cba-973084d7d8f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Papirforma_Az_ugyeszseg_ujra_Czegledy_elozetes_letartoztatasat_javasolja","timestamp":"2018. március. 05. 10:50","title":"Polt Péterék és Gyurcsány is gőzerővel készülnek Czeglédy tárgyalására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétéves kislányok szétválasztásának legnehezebb első lépésén már túlvannak.","shortLead":"A kétéves kislányok szétválasztásának legnehezebb első lépésén már túlvannak.","id":"20180305_Magyar_orvosok_valasztanak_szet_egy_koponyajuknal_osszenott_sziami_ikerpart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8df9aff-a6fa-42a8-bd93-9a5a8c6194cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b99cb9-a801-4ec3-bba1-28abc56e86a4","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Magyar_orvosok_valasztanak_szet_egy_koponyajuknal_osszenott_sziami_ikerpart","timestamp":"2018. március. 05. 06:00","title":"Magyar orvosok választanak szét egy koponyájuknál összenőtt sziámi ikerpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fb7d97-65fc-47d2-afe4-6689c56fbccd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Eddig három járatpár közlekedett az orosz fővárosba.","shortLead":"Eddig három járatpár közlekedett az orosz fővárosba.","id":"20180305_Napi_negy_Aeroflotgep_indul_Moszkvaba_juliustol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8fb7d97-65fc-47d2-afe4-6689c56fbccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94314874-8ccf-45a4-8ab8-ac63bde85bce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Napi_negy_Aeroflotgep_indul_Moszkvaba_juliustol","timestamp":"2018. március. 05. 14:53","title":"Napi négy Aeroflot-gép indul Moszkvába júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]