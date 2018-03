Egy sereg ember markolóval próbált meg kifosztani egy áruházat Írországban, Dublin déli részén – a hír végigfutott a világsajtón. A két szupermarketben történt lopásokkal összefüggésben az elkövetőket előállították: két litván és hét ír férfit. Nemcsak az árukból lopkodtak, az áruház széfjét is sikerült kivenniük. Az áruház összedőlt, a rendőrök többek közt hócsatába keveredtek az elkövetőkkel. A fosztogatások az után kezdődtek, hogy ír viszonylatban sok, egyméternyi hó esett, és meg is maradt, a hatóságok ezzel voltak leginkább elfoglalva az időjárás miatt káoszba fordult városokban, településeken. (Itt és Angliában a hó különösen sok bosszúságot okoz, mert semmilyen formában nincsenek felkészülve rá, nincs téli gumi az autókon, vagy kotrásra alkalmas eszköz az önkormányzatoknál.)

A bűntény bekerült a magyar sajtó vérkeringésébe is, de a Pesti Srácok – majd nyomában az Origo is – már arról írt, hogy bevándorlók voltak a markolós rablók. Forrásként azt a The Liberal című portált használták, amellyel kapcsolatban felmerült, cikkeket lop és álhíreket terjeszt, más médiumok jogi lépéseket is tettek ellenük.

Egy írországi magyarok által működtetett oldal szerzője most azt állítja, tiszta vizet próbált önteni a pohárba. Megírta a hírt, és azt, nem tudni arról, hogy bevándorlók követték volna el a markolós eseteket, épp ellenkezőleg – a letartóztatottak között csak a két litván származásút lehet bevándorlónak mondani. (Mivel ők is uniós polgárok, alapvető joguk, hogy egy másik tagállamban éljenek és dolgozzanak.)

Az oldal egyik szerkesztője azt mondja, nem állt meg itt, hanem a Facebookon is igyekezett felvenni a kapcsolatot a Pesti Srácokat. Története szerint "Zoli" megosztotta a PS-sel, hogy mi történt, megírta, hol él, és elküldte a linkeket. Aligha erre a válaszra számított. Legalábbis az oldal szerint Zolinak a Pesti Srácok annyit válaszolt: "Ki a faszt érdekel, hogy hol élsz, köcsög?"