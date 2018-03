Méretes olajfoltok láthatók most is a Duna csepeli szakaszánál. Erről felvételeket is készített az RTL Híradó egyik nézője, a kedd esti adásban be is mutatták a szennyezést.

A műsorban elhangzott, a helyeiek szerint a káros anyag évek óta szivárog a talajból a folyóba, de senki nem tesz ellene semmit. A problémáról az Országos Vízügyi Főigazgatóságnál is tudnak, de az szerintük csak alacsony vízállásnál, évente egy-két alkalommal tapasztalható.

Siklós Gabriella szóvivő azt mondta, olyan olajról van szó, amely föld alatti tankerekből, tartályokból származhat, és amely a talajvízzel egyesülve alacsony vízállásnál befolyhat a folyóba. A szóvivő hangsúlyozta, a szennyezésnek olyan kicsi a mértéke, hogy az gyakorlatilag nem kimutatható magában a víz minőségében.

Az igazgatóság részéről azt is elmondták, hogy mivel hatóságként működnek, intézkedni sem tudnak.

Az RTL úgy tudja, hogy az egykori Csepel Művek területén lévő tartályok szivároghatnak, amelyek még a második világháború idején sérülhettek meg. A csatorna kereste a katasztrófavédelmet is, ahonnan azt a választ kapták, hogy egy hete bejelentés után vizsgálták a területet, és megállapították, hogy a szennyezés a talajból származott. Azt viszont nem tudni, hogy milyen intézkedés várható, arról ugyanis a környezetvédelmi hatóság adhat tájoztatást - hangzott el a műsorban. Az RTL ezután a Pest Megyei Kormányhivatalhoz fordult, ők azonban a katasztrófavédelemhez irányították őket.

A WWF hazai irodája szerint egyáltalán nem szerencsés, ha olaj folyik az élővizekbe: már egy liter olaj képes egymillió vizet beszennyezni.