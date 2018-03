Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány támogatja a javaslatukat – a tanács tagja egyébként nem lehet olyan, akit a kormány nem akar.","shortLead":"Ezt javasolta az Idősek Tanácsa a kormánynak a közelgő ünnepekre való tekintettel. Bíznak abban, hogy a kormány...","id":"20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b5974f7-6466-435d-9a9b-e1913ccbfa0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148957eb-31c0-450b-8f9f-e0f1c6b29ff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_erzsebet_utalvanyt_kapnak_husvetra_a_nyugdijasok","timestamp":"2018. március. 06. 12:41","title":"Nem a választásra, hanem a húsvétra hivatkozva kaphatnak Erzsébet-utalványt a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73707b9-da35-4be5-bee6-7b963ac26dcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Úgy tűnik, az elmúlt évek ingatlanár-emelkedése miatt a vásárlók egyre inkább az olcsó lakásokat keresik, a KSH szerint ez az oka a kistelepülések megélénkülő forgalmának is. De mit tapasztalnak most Budapesten az ingatlanközvetítő szakemberek? Mi jelent kiutat a vevőknek a magas árak elől?","shortLead":"Úgy tűnik, az elmúlt évek ingatlanár-emelkedése miatt a vásárlók egyre inkább az olcsó lakásokat keresik, a KSH szerint...","id":"20180306_Egyre_kijjebb_egyre_kisebb_lakasokba_koltozunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73707b9-da35-4be5-bee6-7b963ac26dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fb661b-f07f-4999-8ca1-8cb8ac206922","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180306_Egyre_kijjebb_egyre_kisebb_lakasokba_koltozunk","timestamp":"2018. március. 06. 13:59","title":"Egyre kijjebb, egyre kisebb lakásokba költözünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180305_Kedves_Ripost_nem_tetszik_esetleg_tudni_hol_helyezne_el_a_bevandorlokat_az_MSZP","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5374c27-f179-4302-8e46-fe3906c2874d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb799fa8-0fb5-48fb-a6f3-b5a854e65864","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Kedves_Ripost_nem_tetszik_esetleg_tudni_hol_helyezne_el_a_bevandorlokat_az_MSZP","timestamp":"2018. március. 05. 10:10","title":"Kedves Ripost, nem tetszik esetleg tudni, hol helyezné el a bevándorlókat az MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést, miközben az elmúlt évtizedben volt olyan év is, amikor több mint 40 millióan izgultak a képernyő előtt. ","shortLead":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést...","id":"20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e748ab8-0c1e-4c50-adc6-b8b7ebf5955a","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","timestamp":"2018. március. 06. 11:31","title":"Soha nem nézték még ennyire kevesen az Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","shortLead":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","id":"20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9f7aa-d0c4-49f7-a46b-3fd0a0b6ae6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","timestamp":"2018. március. 05. 16:14","title":"Megsarcolnák a SZÉP-kártyákon maradt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be kedden Benjamin Griveaux kormányszóvivő.","shortLead":"Helyszíni bírságot vezetnek be az illetlen gesztusok, füttyögés és obszcén megjegyzések büntetésére – jelentette be...","id":"20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc74df98-2285-4fe5-97b7-457c7591c35d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_90_eurora_buntetik_a_futtyogoket_franciaorszagvan","timestamp":"2018. március. 06. 11:03","title":"90 euróra büntetik a füttyögőket Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják, de február végéig egy szűrés sem valósult meg.","shortLead":"Az ingyenes szűréseknek már ősszel meg kellett volna indulniuk, hogy a vállalásban megjelölt célszámot tartani tudják...","id":"20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a051af72-3a1a-4a91-bf53-cb64ecdcb027","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Hatmilliard_forintot_kerhet_vissza_az_EU_mert_nem_szurjuk_a_vastagbelrakot","timestamp":"2018. március. 05. 14:10","title":"Hatmilliárd forintot kérhet vissza az EU, mert nem szűrjük a vastagbélrákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","shortLead":"Az ukrán szaki a BMW-ből egy Mercedes-Benz SLR McLarent akart faragni.","id":"20180304_tuning_bmw_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fadf763-829e-4131-85ed-f7d56872065b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0ca3cf-5f1c-4587-bf6e-4f843e8ddcee","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_tuning_bmw_video","timestamp":"2018. március. 04. 20:36","title":"Ilyen szörnyű BMW-tuningot még soha nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]