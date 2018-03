Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7606e6a-41ec-4dd0-bfa5-9bfd56a4b6dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig folyt az országos szintű ellenőrzés, amelynek során közel 2000 ezer teherautót és buszt állítottak meg.","shortLead":"Egy hétig folyt az országos szintű ellenőrzés, amelynek során közel 2000 ezer teherautót és buszt állítottak meg.","id":"20180306_Ennyien_buktak_a_nagy_kamionos_es_buszos_razzian","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7606e6a-41ec-4dd0-bfa5-9bfd56a4b6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adf210f-4c05-4bc1-9c33-0ac4fe246a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_Ennyien_buktak_a_nagy_kamionos_es_buszos_razzian","timestamp":"2018. március. 06. 12:22","title":"Közel 400-an buktak a nagy kamionos és buszos razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De nem a megszokott módon.","shortLead":"De nem a megszokott módon.","id":"20180306_Mar_nem_csak_igeret_tenyleg_tozsdere_megy_a_Spotify","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9203c9e5-b07d-4821-a18f-4e2bfe607af8","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_Mar_nem_csak_igeret_tenyleg_tozsdere_megy_a_Spotify","timestamp":"2018. március. 06. 17:30","title":"Már nem csak ígéret: tényleg tőzsdére megy a Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba menesztett dél-koreai küldöttség tárgyalásai, egyebek közt egy csúcstalálkozó szándékáról – közölte kedden az észak-koreai állami média.","shortLead":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba...","id":"20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9541b1-e2af-4a8f-a007-45f35348f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. március. 06. 08:46","title":"Évek óta nem jártak ilyen látogatók Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jöhet a kötelező pénzügy óra.\r

