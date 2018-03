Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ce75cbf-44e7-41e5-b177-7460dbf2da38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nepáli legfelsőbb bíróság megakadályozta, hogy életbe lépjen a kormány azon rendelete, amely megtiltotta volna a Mount Everest megmászását vakoknak és olyanoknak, akiknek két végtagjukat amputálták.","shortLead":"A nepáli legfelsőbb bíróság megakadályozta, hogy életbe lépjen a kormány azon rendelete, amely megtiltotta volna...","id":"20180307_Elbukott_a_rendelet_a_vakok_es_amputaltak_is_megmaszhatjak_a_Mount_Everestet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ce75cbf-44e7-41e5-b177-7460dbf2da38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e71b6d-0229-4b7e-9368-136888b4afef","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Elbukott_a_rendelet_a_vakok_es_amputaltak_is_megmaszhatjak_a_Mount_Everestet","timestamp":"2018. március. 07. 16:30","title":"Elbukott a rendelet, a vakok és amputáltak is megmászhatják a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180307_Jani_a_Mariahilferen__omlenek_a_Becsmemek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dac1f5-8e48-4364-bcc5-f55569ba6862","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Jani_a_Mariahilferen__omlenek_a_Becsmemek","timestamp":"2018. március. 07. 15:04","title":"Jani a Máriahilferen – ömlenek a Bécs-mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86c029f-1a69-49ad-96d4-847905e7d7a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research ezúttal azt is megmérte az Index megbízásából, hogy mekkora a választók átszavazási hajlandósága.","shortLead":"A Závecz Research ezúttal azt is megmérte az Index megbízásából, hogy mekkora a választók átszavazási hajlandósága.","id":"20180306_a_balosok_negyede_szavazna_jobbikosra_hogy_ne_fideszes_nyerjen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86c029f-1a69-49ad-96d4-847905e7d7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70658063-47d5-445f-8532-9db9f49f3cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_a_balosok_negyede_szavazna_jobbikosra_hogy_ne_fideszes_nyerjen","timestamp":"2018. március. 06. 09:46","title":"A balosok negyede szavazna jobbikosra, hogy ne fideszes nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3aaa644-a3d4-4ce4-a1e3-dd12bc83b955","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeivel szerdától a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában kereskednek.","shortLead":"A Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt. részvényeivel szerdától a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában...","id":"20180307_Premium_kategoriaba_kerultek_Meszaros_reszvenyei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3aaa644-a3d4-4ce4-a1e3-dd12bc83b955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cd0f61-c9c2-4b0a-8eb7-b8e170cf1b81","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Premium_kategoriaba_kerultek_Meszaros_reszvenyei","timestamp":"2018. március. 07. 10:14","title":"Prémium kategóriába kerültek Mészáros részvényei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban jelenleg csak az osztálytermekben tiltott a mobiltelefonok használata, az intézmények más részén nem. 