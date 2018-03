Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf8577a6-abb6-423f-a573-32fa4ae97396","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A maszkulin jegyekkel felvértezett Cat-telefonok a legdurvább igénybevételre lettek kialakítva. A gyártó idei csúcsmodellje viszont nem csak külsőségei miatt lett meghökkentő.","shortLead":"A maszkulin jegyekkel felvértezett Cat-telefonok a legdurvább igénybevételre lettek kialakítva. A gyártó idei...","id":"20180306_caterpillar_s61_strapabiro_telefon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf8577a6-abb6-423f-a573-32fa4ae97396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28e5eec6-f978-4b71-a40f-6e01607f6287","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_caterpillar_s61_strapabiro_telefon","timestamp":"2018. március. 06. 15:03","title":"Itt egy kinyírhatatlan mobil: a Caterpillar telefonja kész szerszámosláda, de egy iPhone X-be kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek között Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes körzetében is egyeztettek a visszalépésről. ","shortLead":"Többek között Hadházy Ákos és Kunhalmi Ágnes körzetében is egyeztettek a visszalépésről. ","id":"20180307_Alakul_a_megallapodas_az_LMP_es_az_MSZPP_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7365c27-a78c-40a1-b5fc-d3368bc5ae52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d47b70-535a-4cec-abd3-c2280ebb3af4","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Alakul_a_megallapodas_az_LMP_es_az_MSZPP_kozott","timestamp":"2018. március. 07. 10:20","title":"Alakul a megállapodás az LMP és az MSZP-P között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcce925-4de9-4f63-bad7-adb12c15b4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca72169-f57f-42ee-951a-e9c441b5bed2","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Itt_egy_becsi_slager_Lazar_miniszternek","timestamp":"2018. március. 07. 15:26","title":"Itt egy bécsi sláger Lázár miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A fenti mondat kétszer is elhangzott a DK elnökének újbudai fórumán kedd délután. De a helyi jelölt, Gy. Németh Erzsébet egyszer sem szólalt meg, csak ült a volt miniszterelnök mellett. Gyurcsány szerint sok Tiborcz István van az országban.","shortLead":"A fenti mondat kétszer is elhangzott a DK elnökének újbudai fórumán kedd délután. De a helyi jelölt, Gy. Németh...","id":"20180307_Gyurcsany_Orban_egy_gazember","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8191b368-ede5-4d35-bd3b-29a0ff3b1941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7efedc-7649-41db-af20-457237562254","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Gyurcsany_Orban_egy_gazember","timestamp":"2018. március. 07. 06:00","title":"Gyurcsány: Orbán egy gazember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcd2a9f-5f23-4608-b798-35aa7b501dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180306_eliteltek_az_ujsagirot_aki_kirgiz_menekultnek_adta_ki_magat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdcd2a9f-5f23-4608-b798-35aa7b501dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d14d-e8b5-4016-8861-7e25257e47b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_eliteltek_az_ujsagirot_aki_kirgiz_menekultnek_adta_ki_magat","timestamp":"2018. március. 06. 12:36","title":"Elítélték az újságírót, aki kirgiz menekültnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Németországban két városban, Düsseldorfban és Stuttgartban már van ilyen tilalom. A német szövetségi közigazgatási bíróság Lipcsében nemrég úgy döntött, hogy nem alkotmányellenes a városok tilalma.","shortLead":"Németországban két városban, Düsseldorfban és Stuttgartban már van ilyen tilalom. A német szövetségi közigazgatási...","id":"20180307_EU_biztos_ne_tiltsak_ki_a_dizeluzemu_autokat_az_europai_varosokbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35487305-7b11-4165-b778-f4cf48945ace","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_EU_biztos_ne_tiltsak_ki_a_dizeluzemu_autokat_az_europai_varosokbol","timestamp":"2018. március. 07. 13:24","title":"EU-biztos: Ne tiltsák ki a dízelüzemű autókat az európai városokból!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c3963b-e1a4-4baa-af00-10d31dde1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég mutattuk meg azt a logikai feladványt, melyben három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kellett megmondani a helyes választ. Jöjjön most a megoldás.","shortLead":"Nemrég mutattuk meg azt a logikai feladványt, melyben három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kellett megmondani...","id":"20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt_megoldas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c3963b-e1a4-4baa-af00-10d31dde1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a733cd9d-d454-4dd0-a5f9-48fb4459d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt_megoldas","timestamp":"2018. március. 05. 20:03","title":"Itt a válasz a nap kérdésére, mutatjuk az autós logikai feladvány megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13819ad3-8a6b-4b48-be59-65f4786a11ac","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Izgalmas, játékfilmes elemekkel dolgozó alkotások tárják fel az épített környezet legaktuálisabb problémáit, a világ különböző városainak nagyon is hasonló lakhatási válságát, a civil szerveződések és a politika viszonyát a Budapesti Építészeti Filmnapokon. New York győzött, Berlin elstartolt, felkészül Budapest.","shortLead":"Izgalmas, játékfilmes elemekkel dolgozó alkotások tárják fel az épített környezet legaktuálisabb problémáit, a világ...","id":"20180306_Nem_engedhetjuk_hogy_a_leggyengebbek_diktaljak_hogy_nezzen_ki_a_varos__mi_lesz_veled_Budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13819ad3-8a6b-4b48-be59-65f4786a11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4b2630-9237-4202-966e-5b8b197177d6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180306_Nem_engedhetjuk_hogy_a_leggyengebbek_diktaljak_hogy_nezzen_ki_a_varos__mi_lesz_veled_Budapest","timestamp":"2018. március. 06. 13:15","title":"„Nem engedhetjük, hogy a leggyengébbek diktálják, hogy nézzen ki a város” – mi lesz veled, Budapest?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]