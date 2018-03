Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánymédiában újra előkerült Hadházy Ákos szomszédjának sztorija, az LMP-s politikus szerint a \"lejáratás-cunami\" azt bizonyítja, hogy a Fidesz mocskosul fél.","shortLead":"A kormánymédiában újra előkerült Hadházy Ákos szomszédjának sztorija, az LMP-s politikus szerint a \"lejáratás-cunami\"...","id":"20180307_Hadhazy_Mocskosul_felnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c99549d-0661-4dba-b615-81a936ec01c5","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Hadhazy_Mocskosul_felnek","timestamp":"2018. március. 07. 11:12","title":"Hadházy: \"Mocskosul félnek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087ecace-cd2d-47ab-92da-5f67e6db37aa","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tavaly mintegy 25 ezer nem EU-s országból származó külföldi kért munkavállalási engedélyt Magyarországon. A migrációnak ez a része a magyar gazdaságot erősíti, bár a szónoklatok alapján nem is lehetnének az országban. Két szakértővel beszéltük át, mit kell tudni az Európát négy éve elért migrációs nyomásról, a menekültek európai eloszlásáról és a gazdasági bevándorlók hazai lehetőségeiről.","shortLead":"Tavaly mintegy 25 ezer nem EU-s országból származó külföldi kért munkavállalási engedélyt Magyarországon. A migrációnak...","id":"20180306_kormany_migracio_szakpolitika_gazdasagi_bevandorlas_kovats_andras_hars_agnes_mighelp_unhcr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ecace-cd2d-47ab-92da-5f67e6db37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085b8a24-e027-4bab-a076-61b694b1aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_kormany_migracio_szakpolitika_gazdasagi_bevandorlas_kovats_andras_hars_agnes_mighelp_unhcr","timestamp":"2018. március. 06. 06:30","title":"Orbán és a migránsmentes ország: negyedmillió külföldi dolgozik nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","shortLead":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","id":"20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47820d18-f347-4410-8f6e-8b98301e1932","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 07. 14:00","title":"Orbán újabb kampánymondása: minden család 12 ezret jóváírhat a gázszámlából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le a rendőrség a váci önkormányzatnál.","shortLead":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le...","id":"20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd14e9-14f1-4f7d-8d1c-40dbe53f72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","timestamp":"2018. március. 06. 06:48","title":"Elios-iratokat foglalhattak le Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már javában teszteli a Windows 10 következő frissítését, amivel egy érdekes újdonság is érkezik. Igaz, nem mindenkinek.","shortLead":"A Microsoft már javában teszteli a Windows 10 következő frissítését, amivel egy érdekes újdonság is érkezik. Igaz, nem...","id":"20180306_microsoft_windows_10_pro_ultimate_performance","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=214f99ba-17b7-481c-b2ba-1d643753e5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05e654b-5e65-4d59-a678-990f503a2e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_microsoft_windows_10_pro_ultimate_performance","timestamp":"2018. március. 06. 08:03","title":"Készüljön: olyan funkció jön a Windowsba, ami egy csapásra felturbózza a számítógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f539c6c0-524a-4631-9762-5ff792561975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Feral Interactive bejelentette, hogy nyárra végre tényleg megérkezik a népszerű stratégiai játék, az RTW az iPhone-okra. Még egy videót is mellékelt, hogy láthassák a felhasználók, mire számíthatnak.","shortLead":"A Feral Interactive bejelentette, hogy nyárra végre tényleg megérkezik a népszerű stratégiai játék, az RTW...","id":"20180306_rtw_nyaron_erkezik_iphoneokra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f539c6c0-524a-4631-9762-5ff792561975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3812ed8a-c6d3-4180-a346-23db0ebc9833","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_rtw_nyaron_erkezik_iphoneokra","timestamp":"2018. március. 06. 19:00","title":"Videó: Nyárra végre megérkezik iPhone-okra a népszerű stratégiai játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is megirigyelné, és egy weboldal, ami által nem idegenek lakhatnak egymás mellett, hanem a szomszédok valóban jóbarátok lehetnek. Három alulról jövő kezdeményezés, ami a digitalizáció erejével teszi szebbé az emberek életét – és a világot.","shortLead":"Ajándékgyűjtés nélkülöző gyerekeknek angyalként, egy innovatív magyar falu, melynek fejlesztéseit egy nagyváros is...","id":"20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74fa523-f3d9-4c7b-9c5f-d53e6ba815ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1224f7-7725-48da-91be-ceb3d3a1e77f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180305_Angyalkak_joszomszedok_es_egy_digitalis_falu","timestamp":"2018. március. 06. 07:03","title":"Angyalkák, jószomszédok és egy digitális falu – Mintaszerű közösségépítés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741ea7d-1441-4565-ab7a-fe4e79629444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben plakátkiállítást rendezett a Fidelitas.","shortLead":"Egerben plakátkiállítást rendezett a Fidelitas.","id":"20180307_A_Fidelitas_szerint_Mesterhazy_Attila_is_veszelyes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741ea7d-1441-4565-ab7a-fe4e79629444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850fea32-8b50-4153-ac55-cfaad3e0b121","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_A_Fidelitas_szerint_Mesterhazy_Attila_is_veszelyes","timestamp":"2018. március. 07. 13:11","title":"A Fidelitas szerint Mesterházy Attila is veszélyes kerítésbontó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]