[{"available":true,"c_guid":"e9483a30-952d-42af-849d-676750e4461d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg új eszköz (és jól ismert márka) tette tiszteletét az év legnagyobb mobileseményén, a barcelonai MWC-n. Egy felmérés azt kutatta, melyik márkáról beszéltek a legtöbbet a Twitteren.","shortLead":"Rengeteg új eszköz (és jól ismert márka) tette tiszteletét az év legnagyobb mobileseményén, a barcelonai MWC-n...","id":"20180306_mwc2018_a_legtobbet_emlegetett_marka_a_twitteren","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9483a30-952d-42af-849d-676750e4461d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff31a6b1-507e-4742-b969-d5f0097d7348","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_mwc2018_a_legtobbet_emlegetett_marka_a_twitteren","timestamp":"2018. március. 06. 17:00","title":"MWC 2018: nagy meglepetésre erről a márkáról beszéltek a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","shortLead":"Nem bízta másra, a Facebook-oldalán közölte, hogy téli rezsicsökkentésről döntött a kormány.","id":"20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a16e4f-979c-4082-9851-225a8d080461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47820d18-f347-4410-8f6e-8b98301e1932","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ujabb_rezsicsokkentest_jelentett_be_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 07. 14:00","title":"Orbán újabb kampánymondása: minden család 12 ezret jóváírhat a gázszámlából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ szerint van jogszerű módja az \"Együtt bontanák le a határzárat\"-plakátok eltávolításának. ","shortLead":"A TASZ szerint van jogszerű módja az \"Együtt bontanák le a határzárat\"-plakátok eltávolításának. ","id":"20180307_Embereket_keres_a_TASZ_a_fideszes_plakatok_perlesehez","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e999b1a3-266a-4db6-bbd8-8db20799d9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c97a9b-bb57-4af5-b45c-19ca3162d8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Embereket_keres_a_TASZ_a_fideszes_plakatok_perlesehez","timestamp":"2018. március. 07. 13:59","title":"Embereket keres a TASZ a fideszes plakátok perléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6ad278-7ebb-4530-b8dd-0136ef10027f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Figyelemre méltó dashcam-felvétel került ki a netre, amelyen egy tehergépkocsi nagyjából 400 méteren keresztül tolt egy autót maga előtt.","shortLead":"Figyelemre méltó dashcam-felvétel került ki a netre, amelyen egy tehergépkocsi nagyjából 400 méteren keresztül tolt...","id":"20180307_kamion_fiesta_enfield_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6ad278-7ebb-4530-b8dd-0136ef10027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcae7914-9a68-47db-a71a-b01742d009ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_kamion_fiesta_enfield_video","timestamp":"2018. március. 07. 17:22","title":"Videó: Észre sem vette a kamionos, hogy egy kocsit tol maga előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcd2a9f-5f23-4608-b798-35aa7b501dbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180306_eliteltek_az_ujsagirot_aki_kirgiz_menekultnek_adta_ki_magat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdcd2a9f-5f23-4608-b798-35aa7b501dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b08d14d-e8b5-4016-8861-7e25257e47b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_eliteltek_az_ujsagirot_aki_kirgiz_menekultnek_adta_ki_magat","timestamp":"2018. március. 06. 12:36","title":"Elítélték az újságírót, aki kirgiz menekültnek adta ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok a valóságot.","shortLead":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok...","id":"20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f96b6-206b-4a2c-9cf1-99a09595f9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 06. 06:41","title":"Hogy mennyi? 1900+ lóerős a horvátok elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17f54d1-a5b3-49a4-9923-08c8c9c95492","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley gigantikus SUV modellje megkapta a VW konszern fejlett plugin hibrid rendszerét. ","shortLead":"A Bentley gigantikus SUV modellje megkapta a VW konszern fejlett plugin hibrid rendszerét. ","id":"20180306_tomegek_kertek_itt_az_elso_zold_rendszamozhato_bentley_divatterepjaro","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17f54d1-a5b3-49a4-9923-08c8c9c95492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6eff158-04fd-4918-bca1-78ecd8959954","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_tomegek_kertek_itt_az_elso_zold_rendszamozhato_bentley_divatterepjaro","timestamp":"2018. március. 06. 11:21","title":"Tömegek kérték: itt az első zöld rendszámozható Bentley luxusterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f28702-cad0-46e0-b601-2a025edd4947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több, mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain belül, most viszont visszahozták az országon belülre az egészet.","shortLead":"Alig több, mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain...","id":"20180306_Harom_tonna_aranyat_hoztak_vissza_Matolcsyek_Magyarorszagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f28702-cad0-46e0-b601-2a025edd4947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ff9934-5e65-4269-a423-53976a933322","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Harom_tonna_aranyat_hoztak_vissza_Matolcsyek_Magyarorszagra","timestamp":"2018. március. 06. 10:21","title":"Három tonna aranyat hoztak vissza Matolcsyék Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]