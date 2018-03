Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","shortLead":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","id":"20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa6e312-0ae2-4ce8-b8ac-ddd43cfa326d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","timestamp":"2018. március. 07. 14:10","title":"Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caa0dc7-e22b-459d-9e3b-ecf08d62e219","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valószínűleg sérült olajtartályokból származó anyag a helyiek szerint hosszú ideje szivárog a talajból Csepelnél. A vízügyi főigazgatóságnál azt mondták, a szennyezés mértéke olyan kicsi, hogy az nem kimutatható. A probléma bár régóta fennáll, mivel az igazgatóság nem hatóság, elmondásuk szerint intézkedni sem tudnak. ","shortLead":"A valószínűleg sérült olajtartályokból származó anyag a helyiek szerint hosszú ideje szivárog a talajból Csepelnél...","id":"20180306_Olajszennyezes_a_Dunan_evek_ota_tudnak_rola_megsem_tesznek_ellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1caa0dc7-e22b-459d-9e3b-ecf08d62e219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24143395-cd24-45c9-9daa-9fcfeb3f6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Olajszennyezes_a_Dunan_evek_ota_tudnak_rola_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2018. március. 06. 21:55","title":"Olajszennyezés a Dunán: évek óta tudnak róla, mégsem tesznek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit hatóságok már többet tudnak arról a szerről, amellyel ismeretlen tettesek megmérgezték az orosz származású brit-orosz kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját.\r

","shortLead":"A brit hatóságok már többet tudnak arról a szerről, amellyel ismeretlen tettesek megmérgezték az orosz származású...","id":"20180307_Brit_kemugy__a_hatosagok_megtalaltak_a_mergezeshez_hasznalt_szert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54dfcd5d-eaa3-4bd6-a040-df6ed3478122","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Brit_kemugy__a_hatosagok_megtalaltak_a_mergezeshez_hasznalt_szert","timestamp":"2018. március. 07. 15:03","title":"Brit kémügy – a hatóságok megtalálták a mérgezéshez használt szert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba menesztett dél-koreai küldöttség tárgyalásai, egyebek közt egy csúcstalálkozó szándékáról – közölte kedden az észak-koreai állami média.","shortLead":"\"Kielégítő\" megállapodáshoz vezettek Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és a Mun Dzse In elnök által Phenjanba...","id":"20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a2f41c0-dd41-487b-977c-3814f08cec0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9541b1-e2af-4a8f-a007-45f35348f56d","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_del_koreai_delegaciot_fogadott_kim_dzsong_un","timestamp":"2018. március. 06. 08:46","title":"Évek óta nem jártak ilyen látogatók Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2197f56-c1f6-483d-b829-27191b0f33ee","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kutatók a megörökítés közbeni átélést vizsgálták. ","shortLead":"Kutatók a megörökítés közbeni átélést vizsgálták. ","id":"20180306_Jelen_van_fotozas_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2197f56-c1f6-483d-b829-27191b0f33ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658af669-6999-4257-8755-e5e503fa9d2d","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180306_Jelen_van_fotozas_kozben","timestamp":"2018. március. 06. 12:15","title":"Oké, szeret fotózni, de jelen van közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Patyi András üvegburából húzta ki a pártokat és a hozzájuk tartozó sorszámot. ","shortLead":"Patyi András üvegburából húzta ki a pártokat és a hozzájuk tartozó sorszámot. ","id":"20180307_Ilyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5958e-28ee-4a45-bc34-beb78f2a2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ilyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","timestamp":"2018. március. 07. 09:13","title":"Ilyen sorrendben lesznek a pártok a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a61e3a11-9f00-4203-b78e-b1d03060aa2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy döntött a Microsoft, hogy nem fosztja meg a jó minőségű videocsevegés lehetőségétől azokat, akiknek gyengébb telefonjuk van.","shortLead":"Úgy döntött a Microsoft, hogy nem fosztja meg a jó minőségű videocsevegés lehetőségétől azokat, akiknek gyengébb...","id":"20180306_microsoft_skype_for_android_konnyitett_verziojanak_kibocsatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a61e3a11-9f00-4203-b78e-b1d03060aa2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bde2e7-7765-4db0-829f-c3a9fc7e939f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_microsoft_skype_for_android_konnyitett_verziojanak_kibocsatasa","timestamp":"2018. március. 06. 07:02","title":"Jó hírt kaptak azok, akiknek gyengébb telefonjuk van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c49f7569-0522-45bc-9cdc-3a9742bee752","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az első ajtón lehetett volna felszállni, de ezt a külföldi férfiak nem tudták. Végül a megállóban maradtak, a csomagjaik viszont a trolin.","shortLead":"Csak az első ajtón lehetett volna felszállni, de ezt a külföldi férfiak nem tudták. Végül a megállóban maradtak...","id":"20180307_Elhajtott_a_kulfoldiek_csomagjaival_a_trolibuszvezeto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49f7569-0522-45bc-9cdc-3a9742bee752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2afed0-c16e-46ed-8b07-fe536c6aed43","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Elhajtott_a_kulfoldiek_csomagjaival_a_trolibuszvezeto","timestamp":"2018. március. 07. 19:48","title":"Elhajtott a külföldiek csomagjaival a trolibuszvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]