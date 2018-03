Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7606e6a-41ec-4dd0-bfa5-9bfd56a4b6dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétig folyt az országos szintű ellenőrzés, amelynek során közel 2000 ezer teherautót és buszt állítottak meg.","shortLead":"Egy hétig folyt az országos szintű ellenőrzés, amelynek során közel 2000 ezer teherautót és buszt állítottak meg.","id":"20180306_Ennyien_buktak_a_nagy_kamionos_es_buszos_razzian","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7606e6a-41ec-4dd0-bfa5-9bfd56a4b6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adf210f-4c05-4bc1-9c33-0ac4fe246a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_Ennyien_buktak_a_nagy_kamionos_es_buszos_razzian","timestamp":"2018. március. 06. 12:22","title":"Közel 400-an buktak a nagy kamionos és buszos razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2822365a-5120-468f-9807-f7813423a664","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kisbéri Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást egy 42 éves helyi lakos ellen.","shortLead":"A Kisbéri Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat...","id":"20180306_lopott_auto_opel_kisber","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2822365a-5120-468f-9807-f7813423a664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d9cb75-b960-47b4-8667-a42dea0b7ac3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_lopott_auto_opel_kisber","timestamp":"2018. március. 06. 15:36","title":"Trükközni akartak az autóval Kisbéren – nem jött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eadbe1f-1ca6-42a7-af91-2dd83c4ecb9d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mekkora a reális bérigény? Milyen állásokat érdemes megpályáznia? Milyen a jó önéletrajz? Mekkora karrierváltást lehet megugrani? Szerdán indul a HVG Állásbörze izgalmas workshopokkal, ott minden kiderül.\r

