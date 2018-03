Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed862cae-c285-4d99-a6e2-a14c6c1cf104","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20 millió korsóval többet gurítottunk tavaly, mint 2016-ban.","shortLead":"20 millió korsóval többet gurítottunk tavaly, mint 2016-ban.","id":"20180307_Nem_kell_mar_az_olcso_sor_a_magyaroknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed862cae-c285-4d99-a6e2-a14c6c1cf104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f12b92f-23fc-4426-96ce-39dda159f9d7","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Nem_kell_mar_az_olcso_sor_a_magyaroknak","timestamp":"2018. március. 07. 09:46","title":"Nem kell már az olcsó sör a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint itt az ideje, hogy az emberek fellépjenek az Orbánhoz hasonló gyűlölködés ellen. És bármennyire követeli is Szijjártó Péter, Zeid Raad al-Husszein nem fog lemondani.","shortLead":"Az ENSZ emberi jogi főbiztosa szerint itt az ideje, hogy az emberek fellépjenek az Orbánhoz hasonló gyűlölködés ellen...","id":"20180306_Mindenkinek_fel_kellene_haborodnia_Orban_Viktor_rasszizmusan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22be0ee6-4271-4837-b128-63daeabcb58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af85f5-911e-4e89-a010-5f95a97ca763","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Mindenkinek_fel_kellene_haborodnia_Orban_Viktor_rasszizmusan","timestamp":"2018. március. 06. 13:23","title":"„Mindenkinek fel kellene háborodnia Orbán Viktor rasszizmusán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kedden 16 óráig lehet bejelenteni az országos listákat az áprilisi országgyűlési választásra. Eddig három pártlistát vettek nyilvántartásba, és további 11-et jelentettek be a Nemzeti Választási Bizottságnál.","shortLead":"Kedden 16 óráig lehet bejelenteni az országos listákat az áprilisi országgyűlési választásra. Eddig három pártlistát...","id":"20180306_Fontos_hatarido_jar_le_ma_a_partoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8e81ec-f336-4151-9136-cd846f7ee696","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Fontos_hatarido_jar_le_ma_a_partoknak","timestamp":"2018. március. 06. 07:43","title":"Fontos határidő jár le ma a pártoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180306_Bayer_Zsolt_meglatta_a_fenyt_az_Elios_vegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3366c62e-5da8-4804-b519-3d03007f50e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Bayer_Zsolt_meglatta_a_fenyt_az_Elios_vegen","timestamp":"2018. március. 06. 11:11","title":"Bayer Zsolt meglátta a fényt az Elios végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elkerülhetetlenül zavar fog keletkezni a kereskedelemben az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, amennyiben a szigetország valóban elhagyja a belső piacot és a vámuniót – jelentette ki szerdán Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a jövőbeli kapcsolatrendszerre vonatkozó uniós tárgyalási irányelvek tervezetét ismertetve.","shortLead":"Elkerülhetetlenül zavar fog keletkezni a kereskedelemben az Európai Unió és az Egyesült Királyság között, amennyiben...","id":"20180307_Tusk_elkerulhetetlenul_zavarok_fognak_keletkezni_az_EUbrit_kereskedelemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b24f777c-37ef-4dd9-9a19-5f1961766f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10f6c14-573b-4946-be1e-7444b0605f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Tusk_elkerulhetetlenul_zavarok_fognak_keletkezni_az_EUbrit_kereskedelemben","timestamp":"2018. március. 07. 18:24","title":"Tusk: Elkerülhetetlenül zavarok fognak keletkezni az EU-brit kereskedelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","shortLead":"A Jobbik minden megyében és a fővárosban összesen 106 jelöltet állított, a listát Vona Gábor vezeti.","id":"20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300ee29-6612-4dde-9705-d69093df77df","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_zold_lampat_kapott_a_jobbik_listaja_a_nemzeti_valasztasi_bizottsagtol","timestamp":"2018. március. 06. 17:45","title":"Zöld lámpát kapott a Jobbik listája a Nemzeti Választási Bizottságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad291564-c2ec-4335-91bf-c7de9dab1786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180306_eltunt_lany_csepel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad291564-c2ec-4335-91bf-c7de9dab1786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1fa0d-2b11-4e43-a8f3-a78d8780892d","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_eltunt_lany_csepel","timestamp":"2018. március. 06. 07:08","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Csepelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","shortLead":"A magyarországi helyzet nem is a legrosszabb az EU-n belül - derül ki az Eurostat adataiból.","id":"20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87da1e74-9f7c-4614-aa88-22eb69405796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa6e312-0ae2-4ce8-b8ac-ddd43cfa326d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Ennyivel_keresnek_kevesebbet_a_magyar_nok","timestamp":"2018. március. 07. 14:10","title":"Ennyivel keresnek kevesebbet a magyar nők a férfiaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]