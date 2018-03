Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad291564-c2ec-4335-91bf-c7de9dab1786","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","shortLead":"A rendőrök az állampolgárok segítségét kérik.","id":"20180306_eltunt_lany_csepel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad291564-c2ec-4335-91bf-c7de9dab1786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b1fa0d-2b11-4e43-a8f3-a78d8780892d","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_eltunt_lany_csepel","timestamp":"2018. március. 06. 07:08","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Csepelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezik a várva várt enyhülés a hét második felében. Vasárnap egyes helyeken kifejezetten enyhe idő valószínű már. ","shortLead":"Megérkezik a várva várt enyhülés a hét második felében. Vasárnap egyes helyeken kifejezetten enyhe idő valószínű már. ","id":"20180306_jon_a_hetvege_amit_a_telet_utalok_regota_varnak_mar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f145026-fb7b-441c-b5a5-263dc56cc8f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_jon_a_hetvege_amit_a_telet_utalok_regota_varnak_mar","timestamp":"2018. március. 06. 14:42","title":"Itt a jó hír azoknak, akik utálják a telet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy a Momentum, úgy az MKKP is bejelentette országos listáját a Nemzeti Választási Irodának.","shortLead":"Ahogy a Momentum, úgy az MKKP is bejelentette országos listáját a Nemzeti Választási Irodának.","id":"20180305_Ha_aggodott_volna_hogy_a_Ketfarku_Kutya_Partnak_nem_lesz_orszagos_listaja_ne_tegye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1e2d82-bf7f-4a60-ac7a-52ad7e86939b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Ha_aggodott_volna_hogy_a_Ketfarku_Kutya_Partnak_nem_lesz_orszagos_listaja_ne_tegye","timestamp":"2018. március. 05. 14:21","title":"Ha aggódott volna, hogy a Kétfarkú Kutya Pártnak nem lesz országos listája, ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le a rendőrség a váci önkormányzatnál.","shortLead":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le...","id":"20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd14e9-14f1-4f7d-8d1c-40dbe53f72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","timestamp":"2018. március. 06. 06:48","title":"Elios-iratokat foglalhattak le Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f27a801-8963-4b73-9e29-cc2e5cfe5794","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított a holttestet a nyári konyha épülete alatti pincében rejtette el.\r

","shortLead":"A gyanúsított a holttestet a nyári konyha épülete alatti pincében rejtette el.\r

","id":"20180306_szogvassal_verte_agyon_befogadojat_egy_komorodi_ferfi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f27a801-8963-4b73-9e29-cc2e5cfe5794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4caed2-36cc-4e21-a63b-19cad134b428","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_szogvassal_verte_agyon_befogadojat_egy_komorodi_ferfi","timestamp":"2018. március. 06. 05:41","title":"Szögvassal verte agyon befogadóját egy komorói férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn délelőtt 11-kor országszerte szirénapróbát tartanak. ","shortLead":"Hétfőn délelőtt 11-kor országszerte szirénapróbát tartanak. ","id":"20180305_Ne_ijedjen_meg_csak_a_katasztrofavedelem_tart_szirenaprobat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c49013a-d591-449f-85bf-a3487e935d35","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Ne_ijedjen_meg_csak_a_katasztrofavedelem_tart_szirenaprobat","timestamp":"2018. március. 05. 10:58","title":"Ne ijedjen meg, csak a katasztrófavédelem tart szirénapróbát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az angliai Salisburyben valószínűleg megmérgezett, s 33 éves lányával, Julijával együtt válságos állapotban lévő orosz nemzetiségű brit exkém, Szergej Szkripal az utóbbi két évben bátyját, feleségét és fiát is elvesztette, környezete szerint a 66 éves férfi családtagjai közül többen gyanús körülmények között haltak meg.","shortLead":"Az angliai Salisburyben valószínűleg megmérgezett, s 33 éves lányával, Julijával együtt válságos állapotban lévő orosz...","id":"20180306_Brit_kemugy_Szkripal_egesz_csaladja_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d205276-1043-4736-b960-305fbadb237f","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_Brit_kemugy_Szkripal_egesz_csaladja_halott","timestamp":"2018. március. 06. 18:22","title":"Brit kémügy: Szkripal egész családja halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40faf8e0-ff2e-4042-98d5-d8dfd827ccd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnök ritkán szólal meg közéleti kérdésekben mostanában, azonban saját bevallása szerint ezekben a napokban sokan állítják meg, hogyan szavazzanak április 8-án. Ezért jegyzettel jelentkezett.","shortLead":"A volt miniszterelnök ritkán szólal meg közéleti kérdésekben mostanában, azonban saját bevallása szerint ezekben...","id":"20180305_Bajnai_semmikepp_ne_szavazzanak_a_Fideszre_es_a_Jobbikra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40faf8e0-ff2e-4042-98d5-d8dfd827ccd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503a4f5c-b64e-4333-b92c-0bd8d1c21597","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Bajnai_semmikepp_ne_szavazzanak_a_Fideszre_es_a_Jobbikra","timestamp":"2018. március. 05. 08:59","title":"Bajnai: Semmiképp ne szavazzanak a Fideszre és a Jobbikra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]