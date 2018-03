Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab6ff43-1783-446f-8988-668130a72af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állatok leölése, telepbezárások, korlátozások várnak a termelőkre, a kieső munkaerő pedig vélhetően már nem tér vissza az ágazatba.","shortLead":"Az állatok leölése, telepbezárások, korlátozások várnak a termelőkre, a kieső munkaerő pedig vélhetően már nem tér...","id":"20180305_Elkerulhetetlennek_tunik_a_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6ff43-1783-446f-8988-668130a72af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90844b44-57c6-4dfd-93b0-0ade267c4e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Elkerulhetetlennek_tunik_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 05. 11:58","title":"Elkerülhetetlennek tűnik a sertéspestis megjelenése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába Molnár Gyula messze a legesélyesebb kihívó Budapest 18. számú választókerületében, ami a XI. kerület egy részét, valamint a XXII. kerületet foglalja magába, még akkor sem tudja legyőzni a Fideszt, ha mindenki visszalép.","shortLead":"Hiába Molnár Gyula messze a legesélyesebb kihívó Budapest 18. számú választókerületében, ami a XI. kerület egy részét...","id":"20180305_Az_MSZP_elnoke_a_Fidesz_legeselyesebb_kihivoja_helyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be54b53a-9d7a-4012-91c2-343369b5f764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af4f5ee-634a-4b67-b95e-d02b0bff3096","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Az_MSZP_elnoke_a_Fidesz_legeselyesebb_kihivoja_helyben","timestamp":"2018. március. 05. 09:44","title":"Az MSZP elnöke a Fidesz legesélyesebb kihívója helyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c25b71d-c60e-4170-b58e-786990f49e45","c_author":"Gócza Anita","category":"kultura","description":"Hol van az a pont, ahol már nem hihetjük el a tanár szavait pusztán azért, mert jár neki a tisztelet? És mit jelent egy diák megalázása? A k2 Színház osztálytermi Antigoné-előadása egészen közvetlenül szólítja meg a gimnazistákat.","shortLead":"Hol van az a pont, ahol már nem hihetjük el a tanár szavait pusztán azért, mert jár neki a tisztelet? És mit jelent...","id":"20180305_Milyen_kor_johet_el_ha_nincs_legalabb_egyetlen_ember_aki_ellenall_a_zsarnoknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c25b71d-c60e-4170-b58e-786990f49e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef1f78c-dffc-4720-bd87-be9792dcc3f9","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Milyen_kor_johet_el_ha_nincs_legalabb_egyetlen_ember_aki_ellenall_a_zsarnoknak","timestamp":"2018. március. 05. 20:00","title":"\"Milyen kor jöhet el, ha nincs legalább egyetlen ember, aki ellenáll a zsarnoknak?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","shortLead":"A haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal és kompenzáció nélkül semmisítették meg.","id":"20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=187e31fb-b3dc-4780-8d0d-0ee8ff3d0e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45e8cb5-95f6-4588-a4c5-95b08b398818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Elkaszalhatja_ma_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","timestamp":"2018. március. 06. 06:45","title":"Elkaszálhatja ma az Európai Bíróság a zsebszerződések felbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV büntetőfeljelentést tesz.","shortLead":"A NAV büntetőfeljelentést tesz.","id":"20180305_Alhir_hogy_elvitt_a_NAV_egy_fideszes_jeloltet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af28866e-4183-4f65-a6b5-ed10305dd8a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Alhir_hogy_elvitt_a_NAV_egy_fideszes_jeloltet","timestamp":"2018. március. 05. 18:52","title":"Álhír, hogy elvitt a NAV egy fideszes jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad0619fb-8b0e-4965-a73e-11318169ce27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul nem is a hajtás adta fel ennyi idő alatt, hanem a fékek. ","shortLead":"Ráadásul nem is a hajtás adta fel ennyi idő alatt, hanem a fékek. ","id":"20180306_Video_Negy_kort_birt_versenypalyan_az_uj_Tesla_Model_3__ami_nem_is_rossz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad0619fb-8b0e-4965-a73e-11318169ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4894ff-ba24-4011-b73f-67cfbc050168","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_Video_Negy_kort_birt_versenypalyan_az_uj_Tesla_Model_3__ami_nem_is_rossz","timestamp":"2018. március. 06. 18:26","title":"Videó: Négy kört bírt versenypályán az új Tesla Model 3 – ami nem is rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d30ff2c-977a-4904-9147-9568425e1cad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben megszaporodtak a telefonok hátulján elhelyezett kamerák. De pontosan miért van ez így, illetve tényleg jók ezek a kütyük? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Az utóbbi időkben megszaporodtak a telefonok hátulján elhelyezett kamerák. De pontosan miért van ez így, illetve...","id":"20180305_dupla_kameras_telefon_funkciok_elonyok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d30ff2c-977a-4904-9147-9568425e1cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c97ce52-9d5c-48d5-a412-e710becf684d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_dupla_kameras_telefon_funkciok_elonyok","timestamp":"2018. március. 05. 14:03","title":"Dupla kamera, dupla élvezet? Van-e értelme duálkamerás telefont vásárolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei 10-es egyéni választókerületben választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti aláírások ellenőrzésekor.","shortLead":"A Pest megyei 10-es egyéni választókerületben választási csalás jeleire bukkantak a képviselőjelölti aláírások...","id":"20180305_Halott_emberek_alairasaval_adtak_le_az_iveket_Monoron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3129cd-a922-4a6f-aa0e-01c531c3f78b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Halott_emberek_alairasaval_adtak_le_az_iveket_Monoron","timestamp":"2018. március. 05. 17:20","title":"Halott emberek aláírásával adták le az íveket Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]