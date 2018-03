Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"215182f9-7a45-43bb-b0d5-82a1a60c8891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Velős üzenetet fogalmazott meg napjaink egyik legtöbbet kritizált szokásával, a mobilozással kapcsolatban a Winston Churchill megformálásáért idén Oscar-díjat nyert brit színész. A néhány éve még az egyik divatos okostelefon-gyártó reklámarcaként megjelenő Gary Oldman szerint a telefonoktól való függés nem csupán tudatlanságba taszítja az embert, de a készülékek szüntelen nyomkodása valós veszélyt jelent civilizációnkra.","shortLead":"Velős üzenetet fogalmazott meg napjaink egyik legtöbbet kritizált szokásával, a mobilozással kapcsolatban a Winston...","id":"20180306_gary_oldman_winston_churchill_mobiltelefon_fuggoseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=215182f9-7a45-43bb-b0d5-82a1a60c8891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae74dd09-4111-4b3f-a121-b86d98222a65","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_gary_oldman_winston_churchill_mobiltelefon_fuggoseg","timestamp":"2018. március. 06. 11:03","title":"Besokallt Gary Oldman: néhány éve még mobilos reklámarc volt, most mindenkinek üzent valamit a telefonokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","shortLead":"Alig van alkalmazott, így lett jobb az ár-érték arány.","id":"20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ad63115-cbf7-4b87-ba37-7c6adb2b0ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03b06c9-b96f-4f5a-b894-7360ee6cae14","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180305_Budapesten_nyilt_meg_az_elso_europai_okoshotel__meg_a_szobakulcs_is_a_sajat_telefonunkban_lapul","timestamp":"2018. március. 05. 13:35","title":"Budapesten nyílt meg az első európai okoshotel – még a szobakulcs is a saját telefonunkban lapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","shortLead":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","id":"20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d535a0c-4bd3-4d18-8dc6-3a6a6df048da","keywords":null,"link":"/sport/20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","timestamp":"2018. március. 06. 11:35","title":"Király-mackóban feszíthetnek eztán a berliniek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt Szabó Szabolcsot, Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjét delegálja felszólalónak.","shortLead":"A párt Szabó Szabolcsot, Csepel-Soroksár országgyűlési képviselőjét delegálja felszólalónak.","id":"20180305_Az_Egyutt_elfogadta_Karacsony_marcius_15i_meghivasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a045f1da-0ed2-484f-9da2-9de42a9b2130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3db2b4b-a0b8-4b2a-8e4c-f0d85ac32e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Az_Egyutt_elfogadta_Karacsony_marcius_15i_meghivasat","timestamp":"2018. március. 05. 14:40","title":"Az Együtt elfogadta Karácsony március 15-i meghívását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"itthon","description":"Természetesen egy keresztények lakta faluban. ","shortLead":"Természetesen egy keresztények lakta faluban. ","id":"20180305_Magyar_penzbol_epult_iskola_es_tobb_lakohaz_EszakIrakban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530dace2-9024-4766-89bf-f58379680793","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Magyar_penzbol_epult_iskola_es_tobb_lakohaz_EszakIrakban","timestamp":"2018. március. 05. 12:51","title":"Magyar pénzből épült iskola és több lakóház Észak-Irakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","shortLead":"Havidíjjal terhelhetőek lesznek azok az összegek, amelyek a felhasználási határidő után is a kártyán maradnak. ","id":"20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2609c-3218-432b-81d8-efdaf0b97d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f9f7aa-d0c4-49f7-a46b-3fd0a0b6ae6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_megsarcolnak_a_szep_kartyakon_maradt_penzeket","timestamp":"2018. március. 05. 16:14","title":"Megsarcolnák a SZÉP-kártyákon maradt pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","shortLead":"Konferencia lesz éppen, de nem biztos.","id":"20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951edffb-129d-4177-9535-cff4ef5a857d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7113fe-ae3f-4878-8078-0d9265c65528","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Lemondtak_Alfoldi_talkshowjat_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. március. 05. 18:46","title":"Lemondták Alföldi talkshow-ját Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János még a hódmezővásárhelyi időközi polgármester előtt kampányolt úgy, hogy a választóknak dönteniük kell, olyan települést akarnak, mint Komlóska vagy Kübekháza, esetleg egy Debrecenhez vagy Kaposvárhoz hasonlító polgári nagyvárost. A két lesajnált település vezetője kiakadt.","shortLead":"Lázár János még a hódmezővásárhelyi időközi polgármester előtt kampányolt úgy, hogy a választóknak dönteniük kell...","id":"20180305_Lazar_semmibe_veszi_a_falvakat_a_polgarmester_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d65eb0-d225-4792-9057-5c8ec6d531e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Lazar_semmibe_veszi_a_falvakat_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2018. március. 05. 11:02","title":"Lázár semmibe veszi a falvakat a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]