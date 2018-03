Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3f1d27d-8d53-4f29-9d3c-427d3709903c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lidl Magyarország tavaly 14,9 millió palack magyar bort értékesített, mintegy 20 százalékkal többet az előző évinél – mondta Nepp Zoltán, a Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. beszerzési ügyvezetője szerdán Budapesten sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Lidl Magyarország tavaly 14,9 millió palack magyar bort értékesített, mintegy 20 százalékkal többet az előző évinél –...","id":"20180307_Majdnem_15_millio_palack_magyar_bort_ertekesitett_tavaly_a_Lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f1d27d-8d53-4f29-9d3c-427d3709903c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82741cf8-90c4-4074-84d3-bbebdd471c2c","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Majdnem_15_millio_palack_magyar_bort_ertekesitett_tavaly_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 07. 18:20","title":"Majdnem 15 millió palack magyar bort értékesített tavaly a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több héten át lassabban jártak az európai elektromos hálózathoz kötött órák, mindez a Szerbia és Koszovó közötti politikai feszültség következménye.\r

","shortLead":"Több héten át lassabban jártak az európai elektromos hálózathoz kötött órák, mindez a Szerbia és Koszovó közötti...","id":"20180308_Koszovo_miatt_kesnek_az_europai_orak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af43c691-5d89-498c-a88a-c7ab8ee85e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Koszovo_miatt_kesnek_az_europai_orak","timestamp":"2018. március. 08. 13:57","title":"Példátlan: Koszovó és Szerbia miatt késtek az európai órák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdöbbentő, hogy így becsmérli egy szomszédos ország fővárosát Lázár János, írja Renate Brauner, Bécs nemzetközi ügyekért felelős városi tanácsnoka, bécsi lakos. Lázár vádjai nem igazak és idegenellenesek.\r

\r

","shortLead":"Megdöbbentő, hogy így becsmérli egy szomszédos ország fővárosát Lázár János, írja Renate Brauner, Bécs nemzetközi...","id":"20180307_Becs_megdobbent_hogy_Lazar_becsmerli_a_varost__itt_a_hivatalos_reakcio_a_videora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac01a056-efe2-4390-bdb4-0282d0e150e2","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Becs_megdobbent_hogy_Lazar_becsmerli_a_varost__itt_a_hivatalos_reakcio_a_videora","timestamp":"2018. március. 07. 13:44","title":"Bécs megdöbbent, hogy Lázár becsmérli a várost – itt a hivatalos reakció a videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai tudomány egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi volt az univerzumunk keletkezését előidéző ősrobbanás előtt. Stephen Hawking bonyolult, de egy szóval összefoglalható választ adott.","shortLead":"A mai tudomány egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi volt az univerzumunk keletkezését előidéző ősrobbanás előtt...","id":"20180307_stephen_hawking_osrobbanas_vilagegyetem_mi_volt_az_osrobbanas_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fba0f4-5bd2-4bea-b181-9b40b6ac2619","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_stephen_hawking_osrobbanas_vilagegyetem_mi_volt_az_osrobbanas_elott","timestamp":"2018. március. 07. 09:03","title":"Megszólalt Stephen Hawking: azt mondja, hogy tudja, mi volt az ősrobbanás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c80920a-3d8b-489e-9cf5-338d94baeb89","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180308_Norvegia_nem_ures_stadionokba_onti_a_penzt_meg_is_van_az_eredmenye","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c80920a-3d8b-489e-9cf5-338d94baeb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef0e8c9-bedc-4147-a362-cad63d28e37f","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Norvegia_nem_ures_stadionokba_onti_a_penzt_meg_is_van_az_eredmenye","timestamp":"2018. március. 08. 13:22","title":"Norvégia nem üres stadionokba önti a pénzt, meg is van az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9711f0da-4417-4ffb-9487-1b2c1951d6f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index szerint több fideszes aláírása is szerepel Lévai Katalin volt szocialista miniszter aláírásgyűjtő ívein, egyikük azt mondta, valóban ő írta alá.","shortLead":"Az Index szerint több fideszes aláírása is szerepel Lévai Katalin volt szocialista miniszter aláírásgyűjtő ívein...","id":"20180307_Egy_zugloi_fideszes_is_alairt_Levai_Katalinnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9711f0da-4417-4ffb-9487-1b2c1951d6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7688ed72-6157-492f-b90b-6d9ecb85bd4e","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Egy_zugloi_fideszes_is_alairt_Levai_Katalinnak","timestamp":"2018. március. 07. 15:04","title":"Egy zuglói fideszes képviselő is aláírt Lévai Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16aefff8-12a9-4535-9137-7d22712afb6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy évig tartó per után a drezdai területi bíróság bűnösnek talált nyolc embert a menekültek, illetve politikai ellenfeleik elleni támadások végrehajtásában. ","shortLead":"Egy évig tartó per után a drezdai területi bíróság bűnösnek talált nyolc embert a menekültek, illetve politikai...","id":"20180307_Hosszu_bortonevek_Nemetorszagban_a_menekultekre_tamadoknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16aefff8-12a9-4535-9137-7d22712afb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e8522e-0288-46a6-9911-ed8a6f9cc3ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_Hosszu_bortonevek_Nemetorszagban_a_menekultekre_tamadoknak","timestamp":"2018. március. 07. 16:11","title":"Hosszú börtönévek Németországban a menekültekre támadóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbe819-cab0-47ff-91ca-439f437f4d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokon súlyosabb büntetést kapott a helyiek által csak Ritaként ismert Nógrád megyei álorvos. A Balassagyarmati Törvényszék jogerős döntését úgy indokolta, veszélyes volt a társadalomra, amit a férfi csinált. ","shortLead":"Másodfokon súlyosabb büntetést kapott a helyiek által csak Ritaként ismert Nógrád megyei álorvos. A Balassagyarmati...","id":"20180307_Sulyosabb_buntetest_kapott_a_telefonnal_szivmutet_is_vegzo_transzvesztita_alorvos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbe819-cab0-47ff-91ca-439f437f4d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8243a4e-18a6-417f-bf3f-c84afce3315c","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Sulyosabb_buntetest_kapott_a_telefonnal_szivmutet_is_vegzo_transzvesztita_alorvos","timestamp":"2018. március. 07. 20:43","title":"Súlyosabb büntetést kapott a telefonnal szívműtétet is végző transzvesztita álorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]