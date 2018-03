Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24552193-95db-4c1a-869a-554a5151244e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus nem ment el a Közös Ország Mozgalom vitájára, a Facebookon üzent, de egy másik vitát nézhetett.","shortLead":"A fideszes politikus nem ment el a Közös Ország Mozgalom vitájára, a Facebookon üzent, de egy másik vitát nézhetett.","id":"20180308_Nemeth_Szilard_csepeli_ovodakat_elozonlo_menekulteket_vizional","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24552193-95db-4c1a-869a-554a5151244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc59955-2d42-4e16-a06e-6a842f1f12e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Nemeth_Szilard_csepeli_ovodakat_elozonlo_menekulteket_vizional","timestamp":"2018. március. 08. 12:05","title":"Németh Szilárd csepeli óvodákat elözönlő menekülteket vizionál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ismert tudóstól származó üzenet meglehetősen olcsón talált gazdára, egy korábbi, boldogságról szóló cetlijéért ugyanis 1,3 milliót fizettek - mármint dollárban.","shortLead":"Az ismert tudóstól származó üzenet meglehetősen olcsón talált gazdára, egy korábbi, boldogságról szóló cetlijéért...","id":"20180306_Masfel_millio_forintot_fizettek_Einstein_otsoros_uzeneteert_de_meg_igy_is_aron_alul_ment_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2319471c-3445-4bd4-82a4-be6c563e3c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a499f1c5-769a-4401-8d4f-87d4ace26e5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_Masfel_millio_forintot_fizettek_Einstein_otsoros_uzeneteert_de_meg_igy_is_aron_alul_ment_el","timestamp":"2018. március. 06. 22:05","title":"Másfél millió forintot fizettek Einstein ötsoros üzenetéért, de még így is áron alul ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Patyi András üvegburából húzta ki a pártokat és a hozzájuk tartozó sorszámot. ","shortLead":"Patyi András üvegburából húzta ki a pártokat és a hozzájuk tartozó sorszámot. ","id":"20180307_Ilyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ef8d1c1-4a99-4b71-9f7a-45cb72f9e47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b5958e-28ee-4a45-bc34-beb78f2a2c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ilyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","timestamp":"2018. március. 07. 09:13","title":"Ilyen sorrendben lesznek a pártok a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42378d61-3931-4512-8d43-39ac54532e17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai legfelső bíróság helyreállította egy hindu asszony és egy muszlim férfi korábban hivatalosan érvénytelenített házasságát. Indiában sokan hinduellenes muszlim összeesküvéstől tartanak.","shortLead":"Az indiai legfelső bíróság helyreállította egy hindu asszony és egy muszlim férfi korábban hivatalosan érvénytelenített...","id":"20180308_Mi_az_a_szerelemdzsihad","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42378d61-3931-4512-8d43-39ac54532e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fe888f-82c6-405f-8e17-862799041669","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Mi_az_a_szerelemdzsihad","timestamp":"2018. március. 08. 15:02","title":"Mi az a szerelemdzsihád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","shortLead":"A szépség és a szörnyeteg után befutott a Disney újabb nagyszabású remake-jének ízelítője is. ","id":"20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=918e3dfc-f68e-44ab-a02d-68d7a2a270c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea916e-e4f5-48dc-8245-1b03ba60fc31","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_Megerkezett_az_eloszereplos_Micimackofilm_elozetese","timestamp":"2018. március. 08. 10:59","title":"Megérkezett az élőszereplős Micimackó-film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is ünnepelték a támogató aláírások összegyűjtése után a párt első sikerét. Ott voltunk.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is...","id":"20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00a7194-7c85-49a5-a0a2-c4f886142ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","timestamp":"2018. március. 07. 11:35","title":" „Végül a kutyám lesz a miniszterelnök-jelölt, egy barna labrador” (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97675e38-6e20-44a3-aa14-558ac4bb63dc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Robbanásig feszült a helyzet a közszférában, ahol több százezer dolgozó tíz éve nem kapott béremelést.","shortLead":"Robbanásig feszült a helyzet a közszférában, ahol több százezer dolgozó tíz éve nem kapott béremelést.","id":"20180307_A_kormany_valahogy_megfeledkezett_200_ezer_ember_fizetesemeleserol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97675e38-6e20-44a3-aa14-558ac4bb63dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e035e7d-cc5c-4999-8dbe-0023c141b01b","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_A_kormany_valahogy_megfeledkezett_200_ezer_ember_fizetesemeleserol","timestamp":"2018. március. 07. 12:18","title":"A kormány valahogy megfeledkezett 200 ezer ember fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb prognózis áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, mikor okozhat gondot a Földön a jelenleg is bolygónk felé zuhanó Tienkung–1 (Mennyei Palota–1) kínai űrállomás, illetve annak Földet érő nagyobb darabjai. ","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb prognózis áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, mikor okozhat gondot a Földön a jelenleg...","id":"20180307_tienking_1_mennyei_palota_1_urallomas_foldre_zuhan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83a072-127b-4e64-b0b1-b66c872d9b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_tienking_1_mennyei_palota_1_urallomas_foldre_zuhan","timestamp":"2018. március. 07. 08:03","title":"Megjött a dátum: 3-4 héten belül a Földre zuhan a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]