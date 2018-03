Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3","c_author":"Móra Veronika","category":"hetilap","description":"Belpolitikai válságot okozott, és könnyen a Soros Györgyöt bűnbakként „megtaláló” Robert Fico kormányfő bukásával járhat Ján Kuciak tényfeltáró újságíró meggyilkolása Szlovákiában. A szálak magas politikai körökbe és az olasz 'Ndrangheta maffiacsoporthoz vezetnek.","shortLead":"Belpolitikai válságot okozott, és könnyen a Soros Györgyöt bűnbakként „megtaláló” Robert Fico kormányfő bukásával...","id":"201810__szlovak_ujsagirogyilkossag__maffiozok_es_politikusok__sorosozas__fekete_ejbe_nezve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13797109-69b2-4f0b-ba4a-0f860e29b4d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd193c6d-4829-4efc-af73-1d955c721ad8","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.10/201810__szlovak_ujsagirogyilkossag__maffiozok_es_politikusok__sorosozas__fekete_ejbe_nezve","timestamp":"2018. március. 07. 00:00","title":"Fekete éjbe nézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d1a278-b33c-45f8-b97b-dd8e2be1894d","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Nem az európai élvonalhoz felzárkózást alapozta meg az elmúlt nyolc évben az Orbán-kormány, sokkal inkább a hatalmát erősítette meg. Farkas Zoltán értékelésének első része.","shortLead":"Nem az európai élvonalhoz felzárkózást alapozta meg az elmúlt nyolc évben az Orbán-kormány, sokkal inkább a hatalmát...","id":"20180308_A_haveri_kapitalizmus_nyolc_eve_Magyarorszagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93d1a278-b33c-45f8-b97b-dd8e2be1894d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38a2684-7529-4980-9de2-6a81c3a4bf44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_A_haveri_kapitalizmus_nyolc_eve_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 08. 06:30","title":"A haveri kapitalizmus nyolc éve: nyertesek és vesztesek, tények és ferdítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","shortLead":"A Volvo XC40 a nemzetközi autós szakújságírókhoz hasonlóan a magyar ítészeket is alaposan meggyőzte.","id":"20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e0fe288-b068-429b-8067-7fba2cc21f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe36d84a-77d5-4793-a703-256f7159fb2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180307_a_magyarokat_is_lenyugozte_a_2018as_ev_autoja","timestamp":"2018. március. 07. 08:21","title":"A magyarokat is teljesen lenyűgözte a 2018-as év autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig több mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain belül, most mégis hazahozták a háromtonnányi tartalékot.","shortLead":"Alig több mint egy éve még arról volt szó, hogy az aranynak már nincs megkülönböztetett jelentősége az MNB tartalékain...","id":"20180307_Titkoljak_Matolcsyek_mennyiert_hoztak_haza_az_aranytartalekot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb6be07-30ad-4e01-8c09-7eb89bdabcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782f7bdc-5126-45e9-8db7-4015b5f28a5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_Titkoljak_Matolcsyek_mennyiert_hoztak_haza_az_aranytartalekot","timestamp":"2018. március. 07. 17:02","title":"Titkolják Matolcsyék, mennyiért hozták haza az aranytartalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több héten át lassabban jártak az európai elektromos hálózathoz kötött órák, mindez a Szerbia és Koszovó közötti politikai feszültség következménye.\r

","shortLead":"Több héten át lassabban jártak az európai elektromos hálózathoz kötött órák, mindez a Szerbia és Koszovó közötti...","id":"20180308_Koszovo_miatt_kesnek_az_europai_orak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe58a7a8-bf0c-4573-ab15-3e4f98b5c800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af43c691-5d89-498c-a88a-c7ab8ee85e2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Koszovo_miatt_kesnek_az_europai_orak","timestamp":"2018. március. 08. 13:57","title":"Példátlan: Koszovó és Szerbia miatt késtek az európai órák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal magyar versenyző két WTCC-szezonnal és harminc futammal a háta mögött csatlakozott az M1RA-hoz.","shortLead":"A fiatal magyar versenyző két WTCC-szezonnal és harminc futammal a háta mögött csatlakozott az M1RA-hoz.","id":"20180308_19_eves_magyar_pilotaval_versenyez_iden_michelisz_sajat_csapata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bb6260-52a9-4d6e-9ca5-687f182b0d2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_19_eves_magyar_pilotaval_versenyez_iden_michelisz_sajat_csapata","timestamp":"2018. március. 08. 10:23","title":"19 éves magyar pilótával versenyez idén Michelisz saját csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere nyerheti a választást Szegeden - legalábbis a Közös Ország Mozgalom kutatása szerint. ","shortLead":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere...","id":"20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11271d85-0731-40cc-8a85-d55b1e81becb","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","timestamp":"2018. március. 07. 08:28","title":"Jobbikos visszalépés kellene az ellenzék győzelméhez Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60580395-283f-4c0c-aaf4-c4a2951b01a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A traktort vezető férfit négy dolog miatt is felelősségre vonhatják, ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon szabálysértési eljárást és büntetőeljárást is indítottak.","shortLead":"A traktort vezető férfit négy dolog miatt is felelősségre vonhatják, ellen a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon...","id":"20180308_nyiregyhaza_besztercei_traktoros_szabalytalansag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60580395-283f-4c0c-aaf4-c4a2951b01a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558dc26d-ae17-4d95-9f78-12de2bb0d1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180308_nyiregyhaza_besztercei_traktoros_szabalytalansag","timestamp":"2018. március. 08. 15:31","title":"Szabálytalansági rekordot dönthetett a besztercei traktoros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]