[{"available":true,"c_guid":"a035a427-b249-4d20-a7d4-caaf915e92d2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán szerint \"látványos erődemonstráció\" volt, amikor 2015-ben menekültek érkeztek Budapestre. ","shortLead":"Orbán szerint \"látványos erődemonstráció\" volt, amikor 2015-ben menekültek érkeztek Budapestre. ","id":"20180307_Kocsis_Mate_lapjaban_migransozott_Orban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a035a427-b249-4d20-a7d4-caaf915e92d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afda312-fef2-4c89-901a-7a1a3808c497","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Kocsis_Mate_lapjaban_migransozott_Orban","timestamp":"2018. március. 07. 12:39","title":"Kocsis Máté lapjában migránsozott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2595025c-3067-4a8b-96e6-151694a27bf8","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Először a riválisokat üldözték el Tasó László kedvenc vadászai Hajdúhadházon, majd a terület gazdáival hosszú idő óta békésen megférő állattartókat próbálták elkergetni. ","shortLead":"Először a riválisokat üldözték el Tasó László kedvenc vadászai Hajdúhadházon, majd a terület gazdáival hosszú idő óta...","id":"20180307_hajduhadhaz_juhaszok_vadaszok_taso_laszlo_birkak_vadasztarsasag_honvedelmi_miniszterium_kaszo_zrt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2595025c-3067-4a8b-96e6-151694a27bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6630c222-53fb-44d6-9be5-f65c8f59acec","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_hajduhadhaz_juhaszok_vadaszok_taso_laszlo_birkak_vadasztarsasag_honvedelmi_miniszterium_kaszo_zrt","timestamp":"2018. március. 07. 06:30","title":"A juhászokat elűznék, birkáikat vágóhídra küldenék a fideszes államtitkár vadászai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d95c85-b859-40db-a6ca-6fcf9ad991a9","c_author":"Németh Róbert","category":"velemeny","description":"Egyszerre zsidózunk-cigányozunk, és csinálunk világhírű holokausztfilmet.","shortLead":"Egyszerre zsidózunk-cigányozunk, és csinálunk világhírű holokausztfilmet.","id":"20180308_Magyar_skizo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d95c85-b859-40db-a6ca-6fcf9ad991a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba38517-f865-4cdc-952a-6dde6111cf21","keywords":null,"link":"/velemeny/20180308_Magyar_skizo","timestamp":"2018. március. 08. 09:07","title":"Magyar skizó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b982db5-7107-496f-8bcc-2fc39d7ed57a","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"Ahogy Finnország oktatási rendszerével, úgy Lengyelország modern múzeumaival, a nemzeti emlékezet és a történelmi múlt méltó ápolásának gyakorlatával mutat követendő példát a nagyvilágnak. Tényleg a galériák szerepének újraértelmezése lenne a mai közép-kelet-európai sikertörténet?","shortLead":"Ahogy Finnország oktatási rendszerével, úgy Lengyelország modern múzeumaival, a nemzeti emlékezet és a történelmi múlt...","id":"lengyelnk_20180301_A_lengyel_muzeumi_boom_Hogyan_marad_a_mult_elo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b982db5-7107-496f-8bcc-2fc39d7ed57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54872a27-8620-4c89-8bcf-3cd5ef9ac9c9","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180301_A_lengyel_muzeumi_boom_Hogyan_marad_a_mult_elo","timestamp":"2018. március. 08. 12:05","title":"A lengyel múzeumi boom: Hogyan marad a múlt élő, az emlékezet pedig éles?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mint kiderült, az ajánlások során visszaélhettek a választópolgárok személyes adataival, illetve másolhatták azokat. Az NVB büntetőfeljelentést tesz az ügyben.","shortLead":"Mint kiderült, az ajánlások során visszaélhettek a választópolgárok személyes adataival, illetve másolhatták azokat...","id":"20180307_Csalhatott_az_ajanlasokkal_ket_Bekes_megyei_part_jeloltje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a40278-9d93-4269-9cde-8462d5fde92c","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Csalhatott_az_ajanlasokkal_ket_Bekes_megyei_part_jeloltje","timestamp":"2018. március. 07. 19:52","title":"Csalhatott az ajánlásokkal két Békés megyei párt jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is ünnepelték a támogató aláírások összegyűjtése után a párt első sikerét. Ott voltunk.","shortLead":"A Kétfarkú Kutya Párt már biztos rajthoz állhat a 2018-as országgyűlési választásokon. Ilyen még nem volt, így meg is...","id":"20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132819e1-fdf9-4eb7-a15a-4e4ede4b06f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00a7194-7c85-49a5-a0a2-c4f886142ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_MKKP_elnok_Csupa_ertelmes_es_hasznos_dolgot_tervezunk_amit_en_nagyon_sajnalok","timestamp":"2018. március. 07. 11:35","title":" „Végül a kutyám lesz a miniszterelnök-jelölt, egy barna labrador” (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de5ab39-89b5-4f90-9c9b-236c5f33abad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában a Huawei nyújtotta be 2017-ben a legtöbb új szabadalmat, ezzel a vállalat az első kínai cég lett, amely valaha az európai lista élén végzett. ","shortLead":"Európában a Huawei nyújtotta be 2017-ben a legtöbb új szabadalmat, ezzel a vállalat az első kínai cég lett, amely...","id":"20180308_europai_szabadalmi_hivatal_epo_huawei_legtobb_szabadalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2de5ab39-89b5-4f90-9c9b-236c5f33abad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3374e259-751d-4eac-b275-b6f3f8e07e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180308_europai_szabadalmi_hivatal_epo_huawei_legtobb_szabadalom","timestamp":"2018. március. 08. 14:03","title":"A kínaiak már a spájzban vannak: már egy kínai vállalat áll elő a legtöbb új ötlettel Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nem jogerős ítélet szerint Hosszú Katinka férje és edzője megsértette volt kollégája, Darren Ward becsületét.","shortLead":"A nem jogerős ítélet szerint Hosszú Katinka férje és edzője megsértette volt kollégája, Darren Ward becsületét.","id":"20180308_itt_az_elsofoku_itelet_shane_tusupnak_bocsanatot_kell_kernie","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32348ad0-cb1f-4d13-9962-72ca8ea40942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3f870d-2d54-4fc1-98a3-c95eabd06038","keywords":null,"link":"/sport/20180308_itt_az_elsofoku_itelet_shane_tusupnak_bocsanatot_kell_kernie","timestamp":"2018. március. 08. 14:45","title":"Itt az elsőfokú ítélet: Shane Tusupnak bocsánatot kell kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]