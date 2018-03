A közmédiának sikerült találnia egy nőt, aki svéd állampolgár létére azért költözött Magyarországra, mert szerinte a világon ez most a legbiztonságosabb ország. Az M1-en azzal kapcsolatban tálalták a nővel készített interjút, hogy "fellángolt a vita", hogy Budapest a biztonságosabb, vagy Bécs, ahol Lázár János a migránsokkal riogató vidóeját készítette.

Az interjút úgy vezették fel, hogy "sok olyan magyar van, aki épp a biztonsági problémák miatt költözik haza. Ők testközelből látják, hogy milyen az élet a gettók és a no-go zónák között."

Ezután következett az interjú, amelyben egy Svédországban született nő, Natalie Contessa af Sandeberg gyakorlatilag felmondta a kormány által is hangoztatott paneleket. Azt mondta, 40 év után most Magyarországra költözött, mert szerinte Svédországban

nincs semmi biztonság. Rengeteg immigráns van, akit beengedtek az országba, és romlott a helyzet.

A nő arról beszél, a metrón Stockholmban már nappal sem lehet utazni, mert szexuálisan molesztálják az embert, a kávézóban bevándorló fiatalok fenyegetik késsel az embereket és kirabolják őket, a rendőrség pedig nem is megy ki hívásra. Sőt mi több,

a munkalehetőségek nagyon nehezek lettek, már nincs az a munkalehetőség, mint régebben, sok svéd nem kap munkát, hanem ők kapnak munkát.

Arról, hogy a nemesi névvel rendelkező nő az elmúlt években mivel foglalkozott, nem esik szó - interneten elérhető svéd adatbázisok alapján egyébként egy délnyugat-svédországi kisvárosba bejegyzett zöldség- és gyümölcskereskedelemmel foglalkozó cége volt -, de arról beszél, hogy tavaly alig tudott elhelyezkedni egy kórházban, mint orvosi tanuló, majd a kollégái 80 százalékban bevándorlók voltak. "Sok orvos nem kap állást Svédországban, hanem átmennek Norvégiában. Svéd ápolónők otthagyják a munkájukat, mert szexuálisan molesztálják őket a munkájuk során is" - állította a nő, aki szerint bár a helyi média beszámol ezekről a dolgokról, nem engedik, hogy a többi ország is tudjon erről.

Azt is mondta, az édesanyja révén félig magyar, ezért Magyarországot is a hazájának tekinti, többször volt itt, és az is volt a terve, hogy jövőre Magyarországra költözik, "de ez most felgyorsította ezt a helyzetet". Szerinte nem ő az egyetlen, aki elhagyja Svédországot, mert a legtöbb ismerőse is elköltözik onnan.

A nő által lefestett Svédországban Malmőben minden nap lövöldözés van, az embereket a munkahelyükön, az iskolában, az utcán, a bevásárlóközpontokban lövik, ütik, fenyegetik. Elmondása szerint az utóbbi 2-3 évben romlott le idáig a helyzet. Azt mondta, rá személyesen is rátámadt a stockholmi metrón egyik reggel egy bevándorló férfi, és bár végül el tudott futni, senki nem segített neki, szerinte azért, mert mindenki fél.

Végül a nő azzal is riogatott, hogy most minden svéd városba mecsetet fognak építeni, és még azt is be akarják vezetni, hogy minden reggel mindenkinek hallgatni kelljen a hangosbemondóból az imákat.

"Én nem vagyok rasszista, soha nem is voltam, és most sem vagyok az. Itt arról van szó, hogy ránkerőszakolnak olyan embereket, akiknek a viselkedése nem akceptált, mert terrorizálnak, fenyegetőznek, elveszik az összes munkánkat, nincs biztonság, félelemben vagyunk minden nap, ez nem egy normális viselkedés" - mondta a nő az interjúban, aki szerint a migránsoknak nincs becsülete, mert bár lakást és pénzt is kaptak a svéd államtól, inkább ellenük fordultak.

Magyarország ma a legbiztonságosabb

- jelentette ki a kormánynak kedves szavakat a nő, hozzátéve azt is, hogy

Azért, mert itt mások a törvények, nem engedték őket be olyan módon, mint a többi országok, nincsenek úgy itt, mint Svédországban, vagy Németországban. Vagy nézzük Bécset, Ausztriában, hogy mik történnek. Ezért biztonságos Magyarország, mert nincsenek itt.

Végül még azt is hozzátette, hogy bár sokan úgy gondokoznak, hogy oda mennek, ahol gazdag az ország és több a fizetés, de ha nincs biztonság, akkor nem éri meg.