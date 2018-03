Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3921638c-a6b5-4d0b-b989-fd205a7ef049","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A hódmezővásárhelyi szerződéseket vizsgáló adószakértő, Horváth András szerint több közbeszerzésnél is az „Elios”-módszert használhatták Vásárhelyen. A zöld mappás szakértő hétfő óta az új polgármester megbízásából, de díjazás nélkül vizsgálja a közbeszerzéseket.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi szerződéseket vizsgáló adószakértő, Horváth András szerint több közbeszerzésnél is...","id":"20180308_Gyanus_ugyletekre_bukkant_Horvath_Andras_a_zold_mappas_adoszakerto_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3921638c-a6b5-4d0b-b989-fd205a7ef049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30c89324-03e2-455e-8b75-9dbf20930376","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Gyanus_ugyletekre_bukkant_Horvath_Andras_a_zold_mappas_adoszakerto_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. március. 08. 18:25","title":"Gyanús ügyletekre bukkant Horváth András, a zöld mappás adószakértő Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","shortLead":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","id":"20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44f7db-a528-4a36-b2b2-e34a8016e365","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2018. március. 08. 15:23","title":"20 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0f63b3-5818-40d8-b742-bdbcbc5f0df9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem elég adót emelni és betiltani a cigireklámokat Michael Bloomberg szerint, a milliárdos most dollármilliókat szán arra, hogy bemutassa a dohányipar félrevezető taktikáit.","shortLead":"Nem elég adót emelni és betiltani a cigireklámokat Michael Bloomberg szerint, a milliárdos most dollármilliókat szán...","id":"20180308_Huszmillio_dollarbol_lepleznek_le_a_dohanyipar_trukkjeit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff0f63b3-5818-40d8-b742-bdbcbc5f0df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2c9410-fdb8-4a82-919c-7b95268676fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180308_Huszmillio_dollarbol_lepleznek_le_a_dohanyipar_trukkjeit","timestamp":"2018. március. 08. 06:40","title":"Húszmillió dollárból lepleznék le a dohányipar trükkjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d95c85-b859-40db-a6ca-6fcf9ad991a9","c_author":"Németh Róbert","category":"velemeny","description":"Egyszerre zsidózunk-cigányozunk, és csinálunk világhírű holokausztfilmet.","shortLead":"Egyszerre zsidózunk-cigányozunk, és csinálunk világhírű holokausztfilmet.","id":"20180308_Magyar_skizo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3d95c85-b859-40db-a6ca-6fcf9ad991a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba38517-f865-4cdc-952a-6dde6111cf21","keywords":null,"link":"/velemeny/20180308_Magyar_skizo","timestamp":"2018. március. 08. 09:07","title":"Magyar skizó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyarok több mint 9 százaléka szenved krónikus inszomniában.","shortLead":"A magyarok több mint 9 százaléka szenved krónikus inszomniában.","id":"20180308_Rosszul_alszik_Ok_es_kovetkezmeny_is_lehet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1145ca6c-b4db-45a4-b716-bd8cbb28b6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e83df9-d9c8-4b8b-bcb2-bbde7fb6ef19","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Rosszul_alszik_Ok_es_kovetkezmeny_is_lehet","timestamp":"2018. március. 08. 10:06","title":"Rosszul alszik? Ne alkohollal próbálja kezelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51103ff2-a2f3-4539-8b49-26fd136c10cc","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"Kevés félrevezetőbb szóösszetétel van a gyengébbik nemnél. A nők ugyanis újra meg újra bebizonyítják, mennyire teljes félreértés ez a sztereotípia, csak észre kellene venni. Nők napja alkalmából ezekkel a képekkel tisztelgünk az erejük előtt. ","shortLead":"Kevés félrevezetőbb szóösszetétel van a gyengébbik nemnél. A nők ugyanis újra meg újra bebizonyítják, mennyire teljes...","id":"20180307_Nonap_munka_nok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51103ff2-a2f3-4539-8b49-26fd136c10cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc19d7-51e6-423a-93bc-eb02133e485f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180307_Nonap_munka_nok","timestamp":"2018. március. 08. 07:02","title":"Ha kemény a munka, bízzák a nőkre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea találkozott Arnold Schwarzenegger kutyájával, és szerelem volt első látásra.","shortLead":"Vajna Tímea találkozott Arnold Schwarzenegger kutyájával, és szerelem volt első látásra.","id":"20180308_Ahol_egy_Schwarzenegger_van_ott_egy_Vajna_is_elobbutobb_felbukkan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b411dd40-dc6d-4800-81ce-16d47555c349","keywords":null,"link":"/elet/20180308_Ahol_egy_Schwarzenegger_van_ott_egy_Vajna_is_elobbutobb_felbukkan","timestamp":"2018. március. 08. 15:20","title":"Ahol egy Schwarzenegger van, ott előbb-utóbb egy Vajna is felbukkan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08c5136-7389-4536-b77d-2f26aebbbc24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zugló vasútállomás és környéke tipikusan egy olyan pont a XIV. kerületben, ahol sok mindent terveztek már, de sosem lett belőle semmi, így pusztul az egész, úgy, ahogy van. Ha egyszer lenne rá tényleges szándék és forrás, modern közlekedési csomóponttá lehetne átépíteni a Thököly út-Hungária körút kereszteződést illetve annak környékét a vasúttal együtt.","shortLead":"Zugló vasútállomás és környéke tipikusan egy olyan pont a XIV. kerületben, ahol sok mindent terveztek már, de sosem...","id":"20180307_metro_vonat_villamos_igy_epithetnek_at_zuglo_egyik_koszfeszket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e08c5136-7389-4536-b77d-2f26aebbbc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741ce836-333e-46a5-8985-492f1c06e358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180307_metro_vonat_villamos_igy_epithetnek_at_zuglo_egyik_koszfeszket","timestamp":"2018. március. 07. 12:58","title":"Metró, vonat, villamos: így építhetnék át Zugló egyik koszfészkét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]