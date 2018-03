Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenre van magyarázatuk.","shortLead":"Mindenre van magyarázatuk.","id":"20180309_Olyan_magyarazatot_meg_nem_olvastunk_ahogy_az_Origo_mosdatja_Semjen_svedorszagi_vadaszatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80033f7d-d1b9-4f4e-a235-1961b94daeaf","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Olyan_magyarazatot_meg_nem_olvastunk_ahogy_az_Origo_mosdatja_Semjen_svedorszagi_vadaszatat","timestamp":"2018. március. 09. 12:34","title":"Olyan magyarázatot még nem olvastunk, ahogy az Origo mosdatja Semjén svédországi vadászatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Orvosi időpontokról, sírásról, munkahelyi alvásról, pártállásról és a közösség médiahasználatról kamuzunk a leggyakrabban, a nemek között azonban nagy különbségek vannak.","shortLead":"Orvosi időpontokról, sírásról, munkahelyi alvásról, pártállásról és a közösség médiahasználatról kamuzunk...","id":"20180309_Ezekrol_hazudunk_legtobbszor_a_munkahelyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f60a07d0-765d-4816-b81b-c1d6327d6a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41351d5-080f-4921-8afa-0f0880e4dd22","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180309_Ezekrol_hazudunk_legtobbszor_a_munkahelyen","timestamp":"2018. március. 09. 13:48","title":"Ezekről hazudunk legtöbbször a munkahelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Ma védte meg szakdolgozatát Orbán Viktor veje, egy kérdéssel vártuk a vizsga után, de őt ez készületlenül érte.","shortLead":"Ma védte meg szakdolgozatát Orbán Viktor veje, egy kérdéssel vártuk a vizsga után, de őt ez készületlenül érte.","id":"20180308_tiborcz_istvan_diploma_karoli_egyetem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80455dd-ba68-49a5-8d5f-9dfdb94537c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_tiborcz_istvan_diploma_karoli_egyetem","timestamp":"2018. március. 08. 19:48","title":"Videó: Tiborcz István vizsgázott, majd nagyon megijedt kameránktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába szigorították a kampányfinanszírozás szabályait, a választási irodának nem lett könnyebb a dolga, temérdek induló próbál rajthoz állni áprilisban. Ez a demokrácia fokmérője is lehetne, de nem elsősorban erről van szó, csábíthat az egymillió forint is, és hát ne feledjük azt a mondás sem, hogy oszd meg és uralkodj.","shortLead":"Hiába szigorították a kampányfinanszírozás szabályait, a választási irodának nem lett könnyebb a dolga, temérdek induló...","id":"20180307_Ahol_szoros_verseny_johet_ott_tomegevel_jelentek_meg_az_indulok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037a9826-553c-4f98-ad1c-f9957a717fa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Ahol_szoros_verseny_johet_ott_tomegevel_jelentek_meg_az_indulok","timestamp":"2018. március. 07. 20:30","title":"Választások és véletlenek: pont ott van sok jelölt, ahol igazán szoros lehet a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt évek energetikai extraprofitjának 16 százalékát adja most vissza a kormány a választás előtti rezsicsökkentéssel – állítja Holoda Attila.","shortLead":"Az elmúlt évek energetikai extraprofitjának 16 százalékát adja most vissza a kormány a választás előtti...","id":"20180309_Orban_egykori_energiaszakembere_szerint_atveres_a_12_ezres_valasztasi_rezsicsokkentes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beea099a-27d7-4c90-bcef-80166389a686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b48379-e4aa-4dff-ac4a-4a2d9b1694d5","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Orban_egykori_energiaszakembere_szerint_atveres_a_12_ezres_valasztasi_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 09. 17:12","title":"Orbán egykori energia-szakembere szerint átverés a 12 ezres választási rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a643a758-8351-4154-9763-b0ebeee984ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Több jelöltet nem engedtek indulni a választáson, de így sem tudják az összes ajánlást megvizsgálni.","shortLead":"Több jelöltet nem engedtek indulni a választáson, de így sem tudják az összes ajánlást megvizsgálni.","id":"20180308_A_valasztasi_bizottsag_elnoke_elmagyarazta_miert_nem_szurhetnek_ki_minden_kamupartot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a643a758-8351-4154-9763-b0ebeee984ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61dd8bb0-1e80-4863-9b11-9e93e6422fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_A_valasztasi_bizottsag_elnoke_elmagyarazta_miert_nem_szurhetnek_ki_minden_kamupartot","timestamp":"2018. március. 08. 08:34","title":"A választási bizottság elnöke elmagyarázta, miért nem szűrhetnek ki minden kamupártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek a részmunkaidő sajátos szabályai? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek...","id":"20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4dc5b7-2307-4f5f-86cf-6c0027ff78cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","timestamp":"2018. március. 09. 15:05","title":"Egy részmunkaidős dolgozóval sem lehet mindent megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Orbán Viktor veje pánikba esve menekült csütörtökön kollégánk elől, az ijedtségen túl azonban legalább attól nem kell tartania, hogy a NER-bulikon rajta nevetnek majd. Ebben a körben ugyanis az ilyen reakció nem szokatlan. Összeszedtük az elmúlt évek menekülő-válságának ikonikus pillanatait. Szavazzon, ön szerint melyik volt a legütősebb.","shortLead":"Orbán Viktor veje pánikba esve menekült csütörtökön kollégánk elől, az ijedtségen túl azonban legalább attól nem kell...","id":"20180309_A_NER_legnagyobb_menekulesei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1ac802-0b01-419c-bd44-2e6bf9d1634a","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_A_NER_legnagyobb_menekulesei","timestamp":"2018. március. 09. 14:30","title":"Tiborcztól Orbánig – a NER legnagyobb menekülései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]