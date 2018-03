Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentendre perelte be a Kutyapártot, mert a címerükben kicserélték a bárányt a kétfarkú kutyára. ","shortLead":"Szentendre perelte be a Kutyapártot, mert a címerükben kicserélték a bárányt a kétfarkú kutyára. ","id":"20180309_Abszurd_perben_gyozott_a_Kutyapart_lehet_cimerallat_a_ketfarku_kutya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd165a3-d528-456c-a361-1d0e8693a853","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Abszurd_perben_gyozott_a_Kutyapart_lehet_cimerallat_a_ketfarku_kutya","timestamp":"2018. március. 09. 16:13","title":"Abszurd perben győzött a Kutyapárt: lehet címerállat a kétfarkú kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4664fdd4-922b-4cc3-a676-43a65f4e477b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ismert labdarúgók mellett szurkolók hada kísérte utolsó útjára csütörtökön a múlt héten hirtelen szívmegállás következtében elhunyt Davide Astorit. A Fiorentina egykori kapitánya 31 éves volt, temetésén Gianluigi Buffon, az olasz labdarúgó-válogatott és az első osztályban szereplő Juventus kapusa is megjelent. ","shortLead":"Ismert labdarúgók mellett szurkolók hada kísérte utolsó útjára csütörtökön a múlt héten hirtelen szívmegállás...","id":"20180308_Fotok_hatalmas_tomeg_bucsuztatta_Davide_Astorit_a_Fiorentina_31_evesen_meghalt_kapitanyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4664fdd4-922b-4cc3-a676-43a65f4e477b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a075eea-4ce2-4cb9-8cf6-4d98b48dbc3a","keywords":null,"link":"/sport/20180308_Fotok_hatalmas_tomeg_bucsuztatta_Davide_Astorit_a_Fiorentina_31_evesen_meghalt_kapitanyat","timestamp":"2018. március. 08. 11:51","title":"Fotók: ezrek búcsúztatták Davide Astorit, a Fiorentina 31 évesen meghalt kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","shortLead":"A miniszter és a kormányfői vej még tavaly, a hódmezővásárhelyi orvosbálon mulatott együtt. ","id":"20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844074a1-b312-440c-bf32-019c52fcb292","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_Eltuntettek_Lazar_es_Tiborcz_balozos_fotoit","timestamp":"2018. március. 08. 14:22","title":"Eltüntették Lázár és Tiborcz bálozós fotóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f45491-8c43-46c7-be68-9c558c0856df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Pótlóbuszok helyett a két hosszú hétvégén Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között járni fog a 3-as metró. ","shortLead":"Pótlóbuszok helyett a két hosszú hétvégén Kőbánya-Kispest és a Lehel tér között járni fog a 3-as metró. ","id":"20180308_Nem_all_le_teljesen_a_hosszu_hetvegeken_a_3as_metro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4f45491-8c43-46c7-be68-9c558c0856df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053ddff1-ad93-4026-9c86-52d8ce58b23a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180308_Nem_all_le_teljesen_a_hosszu_hetvegeken_a_3as_metro","timestamp":"2018. március. 08. 17:07","title":"Nem áll le teljesen a hosszú hétvégéken a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42378d61-3931-4512-8d43-39ac54532e17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az indiai legfelső bíróság helyreállította egy hindu asszony és egy muszlim férfi korábban hivatalosan érvénytelenített házasságát. Indiában sokan hinduellenes muszlim összeesküvéstől tartanak.","shortLead":"Az indiai legfelső bíróság helyreállította egy hindu asszony és egy muszlim férfi korábban hivatalosan érvénytelenített...","id":"20180308_Mi_az_a_szerelemdzsihad","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42378d61-3931-4512-8d43-39ac54532e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9fe888f-82c6-405f-8e17-862799041669","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Mi_az_a_szerelemdzsihad","timestamp":"2018. március. 08. 15:02","title":"Mi az a szerelemdzsihád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott: lelassult, nehezebben kapcsolt be és ki. Kiderült: a billentyűleütéseket is figyelő kémszoftver van rajta.","shortLead":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott...","id":"20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade32754-e6ff-4a62-8dce-1a395382fb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","timestamp":"2018. március. 09. 18:13","title":"Kémprogramot találtak Márki-Zay Péter számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","shortLead":"A 31 éves csatárnak 2020-ig szóló szerződése van, mégis máshol szeretné folytatni. Az ok: Neymar. ","id":"20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7fbd1f-e184-4522-b309-9db4ac5478fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9b54ad-4aab-4d37-886d-ecfba9bfc49a","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Neymar_miatt_tavozna_a_PSGbol_Cavani","timestamp":"2018. március. 09. 13:58","title":"Neymar miatt távozna a PSG-ből Cavani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","shortLead":"De ettől még borús, helyenként esős idő lesz. ","id":"20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c44f7db-a528-4a36-b2b2-e34a8016e365","keywords":null,"link":"/itthon/20180308_20_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2018. március. 08. 15:23","title":"20 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]