[{"available":true,"c_guid":"07a15a90-6c01-465e-85d6-9740f98ea5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A templom tetőszerkezetének kijavítása, a cserepek újrarendezése a cél, de korszerű világítással, elektromos hálózattal és fűtésrendszerrel is ellátják a templomot.","shortLead":"A templom tetőszerkezetének kijavítása, a cserepek újrarendezése a cél, de korszerű világítással, elektromos hálózattal...","id":"20180307_Harom_evre_bezar_a_kolozsvari_Szent_Mihalytemplom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a15a90-6c01-465e-85d6-9740f98ea5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710052ff-b6f1-44d3-ad6b-ce38ae87ce98","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Harom_evre_bezar_a_kolozsvari_Szent_Mihalytemplom","timestamp":"2018. március. 07. 16:59","title":"Három évre bezár a kolozsvári Szent Mihály-templom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9c583f-9146-48bf-804b-4028468a769b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hat szarvasmarháját vesztette el egy pillanat alatt egy ausztrál farmer. A heves esőzések után a nyájat ellenőrző férfi szörnyülködve vette észre, hogy hat marhája élettelenül fekszik egy sorban. Az állatokkal a szakemberek szerint villámcsapás végzett, s ennek kapcsán ismét feléledt a vita: valóban a zsiráfokat fenyegeti legjobban a villámcsapás?\r

","shortLead":"Hat szarvasmarháját vesztette el egy pillanat alatt egy ausztrál farmer. A heves esőzések után a nyájat ellenőrző férfi...","id":"20180308_Zsirafok_marhak_villamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e9c583f-9146-48bf-804b-4028468a769b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36194484-dd3d-413f-bd81-0fc410ef5140","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Zsirafok_marhak_villamok","timestamp":"2018. március. 08. 12:38","title":"Zsiráfok, marhák, villámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Macaulay Culkin a Jimmy Fallon-showban mesélt a filmről.","shortLead":"Macaulay Culkin a Jimmy Fallon-showban mesélt a filmről.","id":"20180307_Elarulta_a_Reszkessetek_betorok_alapveto_hibajat_az_egykori_foszereplo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715f4f6-17ef-4982-9ec3-af27b58232dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Elarulta_a_Reszkessetek_betorok_alapveto_hibajat_az_egykori_foszereplo","timestamp":"2018. március. 07. 09:39","title":"Elárulta a Reszkessetek, betörők alapvető hibáját az egykori főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","shortLead":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","id":"20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f96280-8766-4e28-911a-bf4f267b690b","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","timestamp":"2018. március. 07. 10:03","title":"Máris vádat emeltek a Frances McDormand Oscarját ellopó férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Elegünk van abból, hogy folyton visszafogjuk magunkat- hangsúlyozta a 24 órás spanyol munkabeszüntetést szervező mozgalom szóvivője. Közben a három francia női miniszter, akik közül az egyik ma is aktív, szép sikert aratott a rendhagyó előadással. Az eszköz más, a cél közös. ","shortLead":"Elegünk van abból, hogy folyton visszafogjuk magunkat- hangsúlyozta a 24 órás spanyol munkabeszüntetést szervező...","id":"20180308_A_spanyol_nok_sztrajkkal_harom_francia_miniszter_a_Vagina_monologok_eloadasaval_nonapozik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daaf6f1b-323a-4792-826b-b49bf1c2e3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd675820-ca11-46b5-8085-526b5ec122d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_A_spanyol_nok_sztrajkkal_harom_francia_miniszter_a_Vagina_monologok_eloadasaval_nonapozik","timestamp":"2018. március. 08. 11:56","title":"Három francia miniszter a Vagina-monológokkal, a spanyol nők sztrájkkal nőnapoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök szerint könnyen elképzelhető, Észak-Korea csupán azért mutat hajlandóságot arra, hogy tárgyalásokat kezdjen nukleáris és rakétaprogramjáról, hogy ezzel is időt nyerjen atomprogramja megvalósításához.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök szerint könnyen elképzelhető, Észak-Korea csupán azért mutat hajlandóságot arra...","id":"20180308_Japan_szerint_EszakKorea_csak_idot_akar_nyerni_es_folytatna_atomprogramjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21645006-167d-4ccc-9b63-682744ba02ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1288b9-463f-4934-81ae-dc90c5535b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Japan_szerint_EszakKorea_csak_idot_akar_nyerni_es_folytatna_atomprogramjat","timestamp":"2018. március. 08. 08:42","title":"Japán szerint Észak-Korea csak időt akar nyerni, és folytatná atomprogramját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51103ff2-a2f3-4539-8b49-26fd136c10cc","c_author":"Csanádi Márton","category":"nagyitas","description":"Kevés félrevezetőbb szóösszetétel van a gyengébbik nemnél. A nők ugyanis újra meg újra bebizonyítják, mennyire teljes félreértés ez a sztereotípia, csak észre kellene venni. Nők napja alkalmából ezekkel a képekkel tisztelgünk az erejük előtt. ","shortLead":"Kevés félrevezetőbb szóösszetétel van a gyengébbik nemnél. A nők ugyanis újra meg újra bebizonyítják, mennyire teljes...","id":"20180307_Nonap_munka_nok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51103ff2-a2f3-4539-8b49-26fd136c10cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc19d7-51e6-423a-93bc-eb02133e485f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20180307_Nonap_munka_nok","timestamp":"2018. március. 08. 07:02","title":"Ha kemény a munka, bízzák a nőkre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbf1051-38bc-4a85-8c29-66c4ad2da69f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő az a kislány, aki nemrég csodálattal nézte az ex-First Lady portréját.","shortLead":"Ő az a kislány, aki nemrég csodálattal nézte az ex-First Lady portréját.","id":"20180307_Michelle_Obama_keteves_rajongojaval_tancolt_egyet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efbf1051-38bc-4a85-8c29-66c4ad2da69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56774086-5bf6-4386-869a-24afb82f91fd","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Michelle_Obama_keteves_rajongojaval_tancolt_egyet","timestamp":"2018. március. 07. 21:03","title":"Michelle Obama kétéves rajongójával táncolt egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]