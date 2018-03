Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses merénylet következményeinek a felszámolásában. Közben az idegméreggel vasárnap, Salisburyben megtámadott 66 éves férfi és 33 éves lánya változatlanul kómában fekszik.\r

","shortLead":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses...","id":"20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa9ae66-c5af-4e65-ba31-00e6deffb561","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","timestamp":"2018. március. 09. 15:15","title":"Brit kémügy – már a hadsereget is bevonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492494d5-66b3-4ecc-94bd-4edcb1506721","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy török bíróság feltételesen szabadlábra helyezte a Cumhuriyet napilap főszerkesztőjét és oknyomozó újságíróját.","shortLead":"Egy török bíróság feltételesen szabadlábra helyezte a Cumhuriyet napilap főszerkesztőjét és oknyomozó újságíróját.","id":"20180310_torokorszag_cumhuriyet_ujsagirok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=492494d5-66b3-4ecc-94bd-4edcb1506721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c358c980-ce35-42a8-833d-f9c1ed9421cb","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_torokorszag_cumhuriyet_ujsagirok","timestamp":"2018. március. 10. 10:58","title":"Másfél év raboskodás után engedték ki a megvádolt török újságírókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott: lelassult, nehezebben kapcsolt be és ki. Kiderült: a billentyűleütéseket is figyelő kémszoftver van rajta.","shortLead":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott...","id":"20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade32754-e6ff-4a62-8dce-1a395382fb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","timestamp":"2018. március. 09. 18:13","title":"Kémprogramot találtak Márki-Zay Péter számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden arra törekszik a helyi vízmű, hogy távleolvasással gyűjtsék be a vízórák adatait, és csökkentsék az élő munka arányát. Így tudnának spórolni a költségeken. ","shortLead":"Szegeden arra törekszik a helyi vízmű, hogy távleolvasással gyűjtsék be a vízórák adatait, és csökkentsék az élő munka...","id":"20180309_akar_a_lift_tetejere_szerelt_radiovevovel_is_leolvashatjak_a_tarsashazi_vizorakat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d65be45d-aaed-4dd9-94fd-81438be44a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f732759-4f24-455e-bd90-4c7e6d7fac15","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_akar_a_lift_tetejere_szerelt_radiovevovel_is_leolvashatjak_a_tarsashazi_vizorakat","timestamp":"2018. március. 09. 09:23","title":"Akár a lift tetejére szerelt rádióvevővel is leolvashatják a társasházi vízórákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március végéig lehet bejelentkezni.","shortLead":"Március végéig lehet bejelentkezni.","id":"20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb9926d-2aeb-46e6-b78f-eb9052bb51b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","timestamp":"2018. március. 10. 07:32","title":"Négyszer annyian szavaznának a követségeken, mint négy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon, az indonéziai Bandung állatkertjének orángutánja.","shortLead":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon...","id":"20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f503d-0148-468f-ba0c-49aa5b90b73b","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","timestamp":"2018. március. 10. 16:30","title":"Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy orangután szívta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a bőnyi kijárat előtt történt, és az utolsó hírek szerint 4-5 kilométeres a torlódás.","shortLead":"A baleset a bőnyi kijárat előtt történt, és az utolsó hírek szerint 4-5 kilométeres a torlódás.","id":"20180309_karambolozo_kamionok_miatt_van_nagy_dugo_az_m1esen_budapest_fele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be168bd-5ad8-4157-9f12-9a8bde024f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde72532-6295-48c6-866e-07ebb931ec2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_karambolozo_kamionok_miatt_van_nagy_dugo_az_m1esen_budapest_fele","timestamp":"2018. március. 09. 07:42","title":"Karambolozó kamionok miatt van nagy dugó az M1-esen Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]