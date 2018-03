Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1be908f-555f-45a2-8a41-eb91d9c0ded9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem volt nehéz kiszúrni.","shortLead":"Nem volt nehéz kiszúrni.","id":"20180310_Filctollal_rajzolt_rendszammal_bukott_le_egy_autos_az_M3ason__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1be908f-555f-45a2-8a41-eb91d9c0ded9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7607d82d-4bee-419b-81d0-19c6ad8c60f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_Filctollal_rajzolt_rendszammal_bukott_le_egy_autos_az_M3ason__fotok","timestamp":"2018. március. 10. 12:35","title":"Filctollal rajzolt rendszámmal bukott le egy autós az M3-ason – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96bde631-210d-421d-917e-2c9e91abe9e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két résztvevőt megvertek és zöld színű fertőtlenítővel leöntöttek a támadók, egy lánytól pedig erővel elvették a plakátját, egy újságírót paprikaspray-vel arcon fújtak. ","shortLead":"Két résztvevőt megvertek és zöld színű fertőtlenítővel leöntöttek a támadók, egy lánytól pedig erővel elvették...","id":"20180308_Szelsojobbosok_tamadtak_a_nonapi_felvonulokra_Kijevben__videok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96bde631-210d-421d-917e-2c9e91abe9e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a958b1-69da-4834-940d-0fa1ceb9a174","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Szelsojobbosok_tamadtak_a_nonapi_felvonulokra_Kijevben__videok","timestamp":"2018. március. 08. 19:01","title":"Szélsőjobbosok támadtak a nőnapi felvonulókra Kijevben – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200cd519-a6ff-4e8a-a544-63bb619c10b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összehangolt rendőri együttműködés keretében holland és finn rendőrök elfogták egy 37 tagú, kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet tagjait - közölte az uniós ügyészségi együttműködési szervezet (Eurojust) ","shortLead":"Összehangolt rendőri együttműködés keretében holland és finn rendőrök elfogták egy 37 tagú, kábítószer-kereskedelemmel...","id":"20180308_Hollandfinn_kabitoszer_megarazzia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200cd519-a6ff-4e8a-a544-63bb619c10b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8cf6c2-11d7-47c1-bea1-61cb75e450a8","keywords":null,"link":"/vilag/20180308_Hollandfinn_kabitoszer_megarazzia","timestamp":"2018. március. 08. 20:01","title":"Holland-finn kábítószer megarazzia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél eltöltött 15 hónapjáról is beszélt. És arról, hogy a focistából lett botrányhős Paul Gascoigne már évekkel korábban is szeretett megbotránkoztató módon viselkedni.","shortLead":"Interjút adott a világbajnok exlabdarúgó, Gennaro Gattuso a FourFourTwo-nak, amelyben egyebek mellett a Rangersnél...","id":"20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aba7344-8b96-43c6-ad26-ec9b5e02818d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e643bf-85b8-401c-afdd-5aa833701ab5","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Gattuso_Gascoigne_egyszer_belecsinalt_a_zoknimba","timestamp":"2018. március. 09. 14:35","title":"Gattuso: Gascoigne egyszer belecsinált a zoknimba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","shortLead":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","id":"20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f282d-db74-4e27-9b7d-353ea27d65fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","timestamp":"2018. március. 10. 09:33","title":"Egytonnás gólyafészket kellett renoválni – félő volt, hogy ledől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális híreiről, az események hátteréről, a várható fejleményekről. Most azonban mi kérünk olvasóinktól: töltsék ki az alábbi kérdőívet, segítsenek többet megtudni arról, milyen hírekre kíváncsiak, hol és mikor olvassák ezeket, milyen információkat szeretnének mielőbb megkapni. Köszönjük!","shortLead":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális...","id":"20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e9ab5-a0a7-47ed-b90e-10bb57cceb76","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","timestamp":"2018. március. 09. 10:19","title":"Ön mennyire követi a választási híreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a0d13-54ec-434b-89c2-f3399055fff9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Naplás-tó már olvadó jege pénteken szakadt be egy kutyus alatt, a mentéshez a búvárszolgálatot hívták segítségül.","shortLead":"A Naplás-tó már olvadó jege pénteken szakadt be egy kutyus alatt, a mentéshez a búvárszolgálatot hívták segítségül.","id":"20180309_Tuzoltok_mentettek_ki_a_fagyos_vizbe_esett_kutyat__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a0d13-54ec-434b-89c2-f3399055fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77717b58-86bf-4deb-ae26-0f047bb689be","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Tuzoltok_mentettek_ki_a_fagyos_vizbe_esett_kutyat__video","timestamp":"2018. március. 09. 14:34","title":"Tűzoltók mentették ki a fagyos vízbe esett kutyát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041c610c-fe9d-468c-8c7f-7df551743a4e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2019 decemberében mozikba kerülő Star Wars: Episode IX lesz az utolsó, amiben közreműködik. ","shortLead":"A 2019 decemberében mozikba kerülő Star Wars: Episode IX lesz az utolsó, amiben közreműködik. ","id":"20180308_John_Williams_a_mostani_trilogiaval_kiszall_a_Star_Warsbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041c610c-fe9d-468c-8c7f-7df551743a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b786ba-2f7b-4286-8176-8037ffc559e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180308_John_Williams_a_mostani_trilogiaval_kiszall_a_Star_Warsbol","timestamp":"2018. március. 08. 21:19","title":"John Williams a mostani trilógiával kiszáll a Star Warsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]