[{"available":true,"c_guid":"9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányhoz közeli álcivilekkel váltották fel Montenegróban a helyi médiatanács korábban független két tagját. Így a kormányzó erő, a Szocialisták Demokratikus Pártja (DPSZ) bármikor ráerőltetheti akaratát a testületre.","shortLead":"A kormányhoz közeli álcivilekkel váltották fel Montenegróban a helyi médiatanács korábban független két tagját...","id":"20180310_Montenegroban_is_megszallja_a_kormany_az_allami_mediat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9585096a-655d-482b-bef5-eabc4b93edf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4422de3e-58bf-4ce9-b45c-1cb377a3f9a3","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Montenegroban_is_megszallja_a_kormany_az_allami_mediat","timestamp":"2018. március. 10. 11:36","title":"Montenegróban is megszállja a kormány az állami médiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8338113a-e863-4ac2-8823-3417e53eec96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A röszkei fogás értéke 33 millió forint.","shortLead":"A röszkei fogás értéke 33 millió forint.","id":"20180310_Megbuheralt_autoban_talaltak_marihuanat_a_penzugyorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8338113a-e863-4ac2-8823-3417e53eec96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfe30353-ba2b-4be2-9e95-0593aab849cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Megbuheralt_autoban_talaltak_marihuanat_a_penzugyorok","timestamp":"2018. március. 10. 14:06","title":"Megbuherált autóban találtak marihuánát a pénzügyőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár szerepelt a névjegyzékben. ","shortLead":"Már csaknem 360 ezren regisztráltak. A 2014-es választásokon 193 ezer magyarországi lakcímmel nem rendelkező...","id":"20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbe0433c-5c74-4cf4-b1ab-42804ebad3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6736fe8-e475-4968-afb3-ccf9afbd3541","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Joval_tobb_hataron_tuli_szavazhat_iden_mint_negy_evvel_ezelott","timestamp":"2018. március. 10. 10:55","title":"Jóval több határon túli szavazhat idén, mint négy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1670031-cb82-4188-a7da-6d59e3bd4c63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A sarki krillek nanoméretűre emésztik a műanyagot, ami ezután beépül a rákot elfogyasztó állatok szervezetébe. ","shortLead":"A sarki krillek nanoméretűre emésztik a műanyagot, ami ezután beépül a rákot elfogyasztó állatok szervezetébe. ","id":"20180309_Sejtszinten_epulhet_be_a_muanyag_a_tengeri_allatokba_egy_rakfele_kozvetitesevel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1670031-cb82-4188-a7da-6d59e3bd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d576619-54dd-431a-a350-1497afa1adca","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Sejtszinten_epulhet_be_a_muanyag_a_tengeri_allatokba_egy_rakfele_kozvetitesevel","timestamp":"2018. március. 09. 15:44","title":"Sejtszinten épülhet be a műanyag a tengeri állatokba egy rákféle közvetítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5db7120f-5725-4634-9b42-30ccf62bb3df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Chase, a Maffiózók című sorozat atyja, és egyik egykori író-rendezője már aláírta a szerződést, hogy társírója és producere lesz a New Jersey-i maffia előzménytörténetének. ","shortLead":"David Chase, a Maffiózók című sorozat atyja, és egyik egykori író-rendezője már aláírta a szerződést, hogy társírója és...","id":"20180309_maffiozok_sorozat_hbo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5db7120f-5725-4634-9b42-30ccf62bb3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92492f28-44ab-4e8e-8c87-d2ffa229e33a","keywords":null,"link":"/kultura/20180309_maffiozok_sorozat_hbo","timestamp":"2018. március. 09. 15:48","title":"Előzményfilm készül minden idők legnagyszerűbb televíziós sorozatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eafb820-1ef3-43e9-ba3a-dd08171743bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A berepedezett talajon szabályos elrendezésben különböző sziklákat látni, amit valószínűleg egy földihez hasonló jelenség idézhetett elő.","shortLead":"A berepedezett talajon szabályos elrendezésben különböző sziklákat látni, amit valószínűleg egy földihez hasonló...","id":"20180309_mars_foto_nasa_mars_felszine_dunek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6eafb820-1ef3-43e9-ba3a-dd08171743bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd60c91-3c71-4591-ab70-92e55cd0cbb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_mars_foto_nasa_mars_felszine_dunek","timestamp":"2018. március. 09. 09:03","title":"Elképesztő kép készült a Marsról, és van rajta egy izgalmas jelenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország az uniós átlag alatt teljesít. ","shortLead":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország...","id":"20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5b1389-d10d-441a-b4eb-97e75965b127","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","timestamp":"2018. március. 10. 11:54","title":"Lemarad, elbutul – nem tanul a magyar munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyhangú volt a döntés, gyerekek között nem lehet kampányolni. ","shortLead":"Egyhangú volt a döntés, gyerekek között nem lehet kampányolni. ","id":"20180309_Elkaszaltak_Simonkat_az_ovisoknak_vitt_polo_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd54ebfb-4eac-4dff-a28a-f652865baa45","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Elkaszaltak_Simonkat_az_ovisoknak_vitt_polo_miatt","timestamp":"2018. március. 09. 19:38","title":"Elkaszálták Simonkát az ovisoknak vitt póló miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]