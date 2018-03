Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális híreiről, az események hátteréről, a várható fejleményekről. Most azonban mi kérünk olvasóinktól: töltsék ki az alábbi kérdőívet, segítsenek többet megtudni arról, milyen hírekre kíváncsiak, hol és mikor olvassák ezeket, milyen információkat szeretnének mielőbb megkapni. Köszönjük!","shortLead":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális...","id":"20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e9ab5-a0a7-47ed-b90e-10bb57cceb76","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","timestamp":"2018. március. 09. 10:19","title":"Ön mennyire követi a választási híreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon, az indonéziai Bandung állatkertjének orángutánja.","shortLead":"Feladta magát a rendőrségen és nyilvánosan bocsánatot kért az a férfi, akinek meggyújtott cigarettáját elszívta Ozon...","id":"20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e25d8aaa-7693-4115-81b6-3ccb59356535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f503d-0148-468f-ba0c-49aa5b90b73b","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Feladta_magat_a_ferfi_akinek_cigarettajat_egy_orangutan_szivta_el","timestamp":"2018. március. 10. 16:30","title":"Feladta magát a férfi, akinek cigarettáját egy orangután szívta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20c31ff-cc5c-4afc-b3db-fc767ff3ece7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem kizárt, hogy a csődvédelem alatt álló legnagyobb amerikai játékáruházlánc, a Toys \"R\" Us bezárja összes üzletét az Egyesült Államokban.\r

","shortLead":"Nem kizárt, hogy a csődvédelem alatt álló legnagyobb amerikai játékáruházlánc, a Toys \"R\" Us bezárja összes üzletét...","id":"20180310_Kinyirta_a_jatekboltok_kiralyat_az_online_kereskedelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20c31ff-cc5c-4afc-b3db-fc767ff3ece7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cd81e3-1046-4571-81f7-b87672608055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Kinyirta_a_jatekboltok_kiralyat_az_online_kereskedelem","timestamp":"2018. március. 10. 08:42","title":"Kinyírta a játékboltok királyát az online kereskedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, mire költ többet?","shortLead":"Kitalálja, mire költ többet?","id":"20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9874544a-5cd3-4fe4-a963-fc6382906926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","timestamp":"2018. március. 10. 11:32","title":"Jóval kevesebb jut egészségügyre Magyarországon, mint az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított” HomePoddal rukkolhat ki.","shortLead":"Új üzletpolitikát követ az Apple, sorra készíti el prémiumtermékeinek olcsóbb változatát. Hamarosan „jóárasított”...","id":"20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57583387-89f5-4fa8-8369-ce9fa4a45b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e01ce56-e91c-46ac-a0d5-4da10c3886d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_olcsobb_homepodot_adhat_ki_iden_az_apple","timestamp":"2018. március. 09. 17:01","title":"Jóárasít az Apple: hamarosan olcsóbb HomePod érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Polt Péter legfőbb ügyész közzétette az EU Csalás Elleni Hivatalának ajánlásaihoz kapcsolódó eljárások részletes adatait.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész közzétette az EU Csalás Elleni Hivatalának ajánlásaihoz kapcsolódó eljárások részletes...","id":"20180309_OLAF_csak_az_Eliosugyben_tevedett_a_magyar_ugyeszseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd61e-fd52-4b99-902c-2ccbc710b4da","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_OLAF_csak_az_Eliosugyben_tevedett_a_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2018. március. 09. 11:58","title":"OLAF: csak az Elios-ügyben \"tévedett\" a magyar ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt vászonnál. Ő viszont meglátta benne az értéket, és nem sajnált érte sok pénzt kiadni. ","shortLead":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt...","id":"20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20643a3a-a770-4d4d-8fd0-a4ebcd8bd238","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","timestamp":"2018. március. 10. 10:08","title":"Egy nagy fehér vászonért csengetett ki 88 milliót egy műgyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]