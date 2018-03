Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kevés ennél töményebb lappal találkozni a kampányidőszakban. De a Rezsibiztos receptje most nem tömény, hagyományos, ámbár vitamindúsnak mondott egytálételt kínál.","shortLead":"Kevés ennél töményebb lappal találkozni a kampányidőszakban. De a Rezsibiztos receptje most nem tömény, hagyományos...","id":"20180310_A_Kuria_elgancsolta_de_a_Csepeli_Hirmondo_nem_vett_vissza_Nemeth_Szilardbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31aed39d-c02e-4319-b609-def8d6254bbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_A_Kuria_elgancsolta_de_a_Csepeli_Hirmondo_nem_vett_vissza_Nemeth_Szilardbol","timestamp":"2018. március. 10. 10:24","title":"A Kúria elgáncsolta, de a Csepeli Hírmondó nem vett vissza Németh Szilárdból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Doppingolásért örökös eltiltást kapott a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (IAAF) Sztanyiszlav Jemeljanov orosz gyalogló.","shortLead":"Doppingolásért örökös eltiltást kapott a Nemzetközi Atlétikai Szövetségtől (IAAF) Sztanyiszlav Jemeljanov orosz...","id":"20180309_Doppingolas_miatt_orokre_eltiltottak_egy_orosz_atletat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71d7938f-ac6e-4e23-b82e-c53bff73fd9f","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Doppingolas_miatt_orokre_eltiltottak_egy_orosz_atletat","timestamp":"2018. március. 09. 16:47","title":"Doppingolás miatt örökre eltiltottak egy orosz atlétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék. Az EBESZ sajtószabadságért felelős képviselője szerint aggasztó precedens teremtődött ezzel.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba58bfc5-54a6-4e4a-8d6c-26e46bc7459f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. március. 10. 08:34","title":"EBESZ: A magyar újságíró elítélése után szűkülhet a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világranglista 65. helyén álló Fucsovics Márton egy szoros és egy sima szettben győzte le szerb ellenfelét. Viktor Troicki korábban 12. is volt a világranglistán.","shortLead":"A világranglista 65. helyén álló Fucsovics Márton egy szoros és egy sima szettben győzte le szerb ellenfelét. Viktor...","id":"20180310_Elete_elso_ATP_1000es_meccset_nyerte_Fucsovics","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5bdf48-cc4f-47ff-b187-b91dc7ce52cb","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Elete_elso_ATP_1000es_meccset_nyerte_Fucsovics","timestamp":"2018. március. 10. 09:08","title":"Élete első ATP 1000-es meccsét nyerte Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület fideszes képviselőjének és Horváth Richárdnak, a város polgármesterének a konfliktusa.","shortLead":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület...","id":"20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6929b-344a-47c4-b424-f3b3d58ceee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","timestamp":"2018. március. 10. 11:29","title":"Még Orbán sem tudta kibékíteni marakodó politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","shortLead":"Maradt a \"BBB mínusz\". ","id":"20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72db6d81-a32f-4d26-8aa4-efe3ec0b789a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180309_Nem_javitott_a_magyar_adosbesorolason_a_Fitch","timestamp":"2018. március. 09. 22:12","title":"Nem javított a magyar adósbesoroláson a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2daa2b26-445d-4735-aa5d-c6b659f4b821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó elvétele után egy másik hasznos tartozékot is megszüntetett az Apple, legalábbis az iPhone X-en: a Home gombot. Egy ügyes kiegészítővel viszont mindez visszahozható.","shortLead":"A 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó elvétele után egy másik hasznos tartozékot is megszüntetett az Apple, legalábbis...","id":"20180309_Home_gomb_es_fejhallgato_csatlakozo_adapter_az_iPhone_xre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2daa2b26-445d-4735-aa5d-c6b659f4b821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c06cd95-c90a-4c37-9516-75bb69ba826a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_Home_gomb_es_fejhallgato_csatlakozo_adapter_az_iPhone_xre","timestamp":"2018. március. 09. 10:00","title":"Visszatér a Home gomb és a fejhallgató-csatlakozó az iPhone X-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses merénylet következményeinek a felszámolásában. Közben az idegméreggel vasárnap, Salisburyben megtámadott 66 éves férfi és 33 éves lánya változatlanul kómában fekszik.\r

","shortLead":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses...","id":"20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa9ae66-c5af-4e65-ba31-00e6deffb561","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","timestamp":"2018. március. 09. 15:15","title":"Brit kémügy – már a hadsereget is bevonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]