[{"available":true,"c_guid":"58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia nagykövete nyitja meg a menetet. ","shortLead":"Április 22-én rendezik meg az I bike Budapest bringás felvonulást, a szervezők új útvonalakat is ígérnek. Hollandia...","id":"20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58255ec3-55d3-4823-9e44-7cc11b81ccb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce27edd-aa2f-4e3c-8424-8b17c1b8c31c","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Hollandia_uj_nagykovete_nyitja_meg_az_aprilisi_bringas_felvonulast","timestamp":"2018. március. 09. 21:05","title":"Hollandia új nagykövete nyitja meg az áprilisi bringás felvonulást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","shortLead":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","id":"20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9130c3-5409-4434-a28d-2882b74185dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","timestamp":"2018. március. 10. 12:53","title":"Illegális határátlépőkről szóló poszt jelent meg a Kojot Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A floridai törvénymódosítást egy 18 áldozatot követelő tömeggyilkosság után fogadták el.","shortLead":"A floridai törvénymódosítást egy 18 áldozatot követelő tömeggyilkosság után fogadták el.","id":"20180310_Perelnek_az_amerikai_fegyvertartok_mert_korlatozzak_jogaikat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2a0f7d-c68e-4775-8ca7-1af73f543acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f730a0-36a1-4645-8cb0-1d6946d32472","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Perelnek_az_amerikai_fegyvertartok_mert_korlatozzak_jogaikat","timestamp":"2018. március. 10. 09:59","title":"Perelnek az amerikai fegyvertartók, mert korlátozzák jogaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország az uniós átlag alatt teljesít. ","shortLead":"Pedig a jövőben legalább annyit kellene tanulásra fordítani, mint amennyit a technológiába invesztálunk. Magyarország...","id":"20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf107ab4-580f-4e21-bc7f-addcc0870ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a5b1389-d10d-441a-b4eb-97e75965b127","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180310_Lemarad_elbutul__nem_tanul_a_magyar","timestamp":"2018. március. 10. 11:54","title":"Lemarad, elbutul – nem tanul a magyar munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait. Telitalálatos szelvény nem volt.","shortLead":"Kisorsolták az ötös lottó e heti nyerőszámait. Telitalálatos szelvény nem volt.","id":"20180310_megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_hatha_gazdag_lett_valaki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c7b73-5620-43ae-a869-6855d7754a33","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_megvannak_az_otos_lotto_nyeroszamai_hatha_gazdag_lett_valaki","timestamp":"2018. március. 10. 19:37","title":"Megvannak az ötös lottó nyerőszámai, hátha gazdag lett valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség tízszeresével repülve képes megsemmisíteni a kijelölt célokat.\r

","shortLead":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség...","id":"20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044aa80-53ed-4ef7-aed4-e5c1de55698f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","timestamp":"2018. március. 11. 17:06","title":"Hiperszonikus orosz rakéta – sikeres teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a nagy pártok pénzt és energiát nem kímélve minden lehetőséget megragadnak, hogy a választások előtt elmondhassák fő üzeneteiket, addig néhány bemutatni próbált mikropártnál épp az ellenkezőjét tapasztaltuk. A rejtőzködő, agresszív jelöltek és még rejtőzködőbb pártvezetők mögött egy szürreális, jól felépített hálózat és Szepessy Zsolt volt monoki polgármester sejlik fel. A tét sokmilliós. ","shortLead":"Míg a nagy pártok pénzt és energiát nem kímélve minden lehetőséget megragadnak, hogy a választások előtt elmondhassák...","id":"20180309_Elkepeszto_kamuparthalozatra_bukkantunk_a_volt_monoki_polgarmester_partja_korul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47e0dc45-0aee-433e-91b1-6407febd107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670c4f53-3b6a-4e37-bbf1-da6c146adffb","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Elkepeszto_kamuparthalozatra_bukkantunk_a_volt_monoki_polgarmester_partja_korul","timestamp":"2018. március. 09. 19:30","title":"Elképesztő kamupárt-hálózatra bukkantunk a volt monoki polgármester pártja körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap működésébe. György Zsombor a vele készült interjú során a G-napról, valamint az azután érzett felszabadulásról is beszélt a Kreatívnak.","shortLead":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese határozattan cáfolta, hogy a Jobbiknak bármiféle beleszólása lenne a lap...","id":"20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d55acb8c-e34c-43bd-8e93-5c8739be52d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99d9778-b4fb-4a71-947a-6264b2fe1a07","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Gyorgy_Zsombor_Elkepzelhetetlen_hogy_Vona_azt_mondja_ezt_meg_ezt_a_cikket_akarom","timestamp":"2018. március. 10. 15:20","title":"A Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettese: \"Elképzelhetetlen, hogy Vona mondja meg, milyen cikket akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]