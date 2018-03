Nagyot fordult a világ: egy hete a legmagasabb napi hőmérséklet -1 fok volt, ma pedig délnyugaton 20 fok is lehet. A tavasz elég jelentős fordulattal csapódott be az országba.

Hétfőn ugyan még melegebb lesz, de akkor már zivatarok is jönnek, vasárnap tehát a legideálisabb tavaszi nap lesz. Kissé felhős ugyan, de napból is lesz részünk. Kisebb helyi esőkre lehet számítani, és meleg levegőt hozó erős szél is fújni fog. Nyugaton, délnyugaton tehát 18-20 fok is lehet délután, de 10-17 foknál kevesebbre máshol sem kell számítani.

(Időkép)