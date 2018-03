Harmai Gábor esztergomi katolikus papnak a gyermekkora és a 70-es évek szocializmusa jutott eszébe, miután megnézte a köztévé szombat esti híradóját, amelyben azt ecsetelték, hogy a svédországi magyarok mennyire rettegnek a svédországi közállapotok miatt, sőt, már éppen inkább hazatelepülnének a migránsok okozta pokolból.

(Az M1 összeállítása szerint az északi országhoz képest Bécs szinte maga a mennyország: a tanárokat késsel fenyegetik, az utcán nappal kirabolják a gyerekeket, sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára az emberek.)

A plébános Facebook-oldalán azt írta a műsorról, utoljára a hetevenes években látott ilyet, amikor általános iskolás volt.

„Akkor próbáltak engem meggyőzni arról, hogy Svédországból nézve milyen remek hely Magyarország, és mennyire bánják a disszidensek, hogy kimentek!”

A pap hitetlenkedve számolt be az M1 a rettegő magyarokról szóló, kormánypropagandát erősítő hírblokkjáról, amelyre – megmérte – nyolc egész percet szántak a híradóból.

Harmai Gábornak állítása szerint „már csak a szorzótábla és az ábécés könyv hiányzott” a szocialista időszakban töltött gyermekkora felidézéséhez,

„ Meg az osztálytársaim. Egy részük kiment nyugatra…”

Mint ismert, a köztévé Lázár János diplomáciai bonyodalmakat is okozó bécsi videója után kapcsolt rá, hogy maga is hozzátegyen egy adaggal a kormányzati üzenethez, amelyben azt próbálják sugallni, hogy Magyarország maradt Európa utolsó biztonságos bástyája, mert ide nem engedték be a migránsokat.