[{"available":true,"c_guid":"d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen szabadalmi jogsértésre hivatkozva.","shortLead":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen...","id":"20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d52ba5-3717-4fe2-a261-f471e4c6af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","timestamp":"2018. március. 10. 08:03","title":"Nem viccel a BlackBerry: beperelte a Facebookot, a WhatsAppot és az Instagramot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

Íme a hét...","id":"20180311_top_autos_hirek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87740638-2afa-4337-b224-9760a51f2097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_top_autos_hirek","timestamp":"2018. március. 11. 14:21","title":"Tolatóradar: Így néz ki a több 10 milliárdból felújított vasútvonal megállója – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Március végéig lehet bejelentkezni.","shortLead":"Március végéig lehet bejelentkezni.","id":"20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb9926d-2aeb-46e6-b78f-eb9052bb51b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Negyszer_annyian_szavaznanak_a_kovetsegeken_mint_negy_eve","timestamp":"2018. március. 10. 07:32","title":"Négyszer annyian szavaznának a követségeken, mint négy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","shortLead":"A személyzet létszáma 13-ról 6-ra csökkent az egyik kínai étteremben egy újítás bevezetése után.","id":"20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=635c54a1-db98-448a-8ef5-9227907dd851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44790cb8-f597-4d90-8c85-420be2a7761e","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_akar_az_ettermi_dolgozok_remalma_is_lehet_ez_az_ujitas","timestamp":"2018. március. 10. 16:38","title":"Akár az éttermi dolgozók rémálma is lehet ez az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiemelt bérezést is kínálnak. ","shortLead":"Kiemelt bérezést is kínálnak. ","id":"20180309_Surgosen_kell_egy_ugyeletest_talalni_a_Bajcsy_Korhazba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6429ee39-6d5a-4853-b626-fc6b3e9d1593","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Surgosen_kell_egy_ugyeletest_talalni_a_Bajcsy_Korhazba","timestamp":"2018. március. 09. 20:40","title":"Sürgősen kell egy ügyeletest találni a Bajcsy Kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt vászonnál. Ő viszont meglátta benne az értéket, és nem sajnált érte sok pénzt kiadni. ","shortLead":"Egy sanghaji műgyűjtő azonnal beleszeretett egy festménybe, ami laikus szemmel nézve nem több egy fehérre mázolt...","id":"20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898e0fe4-bbff-4f5b-af1e-01eaad20b35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20643a3a-a770-4d4d-8fd0-a4ebcd8bd238","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Egy_nagy_feher_vaszonert_csengett_ki_88_milliot_egy_mugyujto","timestamp":"2018. március. 10. 10:08","title":"Egy nagy fehér vászonért csengetett ki 88 milliót egy műgyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f186a06-23fb-483e-a2ed-6ad8806545a3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De ilyen buszokkal utaztak az IBUSZ-os turisták is és a Ferencváros focistái is.","shortLead":"De ilyen buszokkal utaztak az IBUSZ-os turisták is és a Ferencváros focistái is.","id":"20180310_ikarus_300_kozlekedesi_muzeum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f186a06-23fb-483e-a2ed-6ad8806545a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db2b341-4b9e-4715-ba95-95c0a0a0dcc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_ikarus_300_kozlekedesi_muzeum","timestamp":"2018. március. 10. 10:24","title":"Ezzel az Ikarusszal jártuk a kilencvenes években Európát – most múzeumba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]