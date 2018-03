Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f4a8b95-ef26-4e17-9024-ab4732d15093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada31adf-ec57-40e6-b54b-2b2c41ecf7da","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Olyan_fegyvereket_talaltak_egy_kesztolci_orvvadasznal_hogy_arra_Semjen_Zsolt_is_csak_csettintene","timestamp":"2018. március. 11. 12:12","title":"Olyan fegyvereket találtak egy kesztölci orvvadásznál, hogy Semjén Zsolt is csak csettintene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","shortLead":"A stadionépítés miatt nincs pénz játékosra, de még az sem világos, ki nyilatkozhat a stadionépítési haváriáról.","id":"20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab733f62-e5a3-4451-ba55-ed3931e64e72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Nagy_stadion_kis_penz_nincs_foci","timestamp":"2018. március. 10. 12:24","title":"Nagy stadion, kis pénz, nincs foci – összevissza nyilatkoznak Szigetszentmiklóson.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint a telefonok szépen fogynak, a vállalat pedig már a komolyabb babérokra koncentrál.","shortLead":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint...","id":"20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50caa9d-b4ad-4983-aa81-d6f4fb88c5fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","timestamp":"2018. március. 11. 08:03","title":"Nagyot dobna a Nokia: ismét ők lesznek az egyik legnagyobbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott: lelassult, nehezebben kapcsolt be és ki. Kiderült: a billentyűleütéseket is figyelő kémszoftver van rajta.","shortLead":"Hódmezővásárhely új polgármestere a választás után arra lett figyelmes, hogy laptopjának működése megváltozott...","id":"20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade32754-e6ff-4a62-8dce-1a395382fb7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_kemszoftver_marki_zay_peter_szamitogepe","timestamp":"2018. március. 09. 18:13","title":"Kémprogramot találtak Márki-Zay Péter számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","shortLead":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","id":"20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9130c3-5409-4434-a28d-2882b74185dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","timestamp":"2018. március. 10. 12:53","title":"Illegális határátlépőkről szóló poszt jelent meg a Kojot Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","shortLead":"Az argentin korábban személyes okok miatt azt kérte, ne kelljen pályára lépnie a Barca szombat esti meccsén.","id":"20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b92d158-43f2-4773-8835-ba9fa3df6543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dce3f8-bafa-4a24-92fa-7116f5b8d0d7","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Megszuletett_Messi_harmadik_gyermeke","timestamp":"2018. március. 10. 14:07","title":"Megszületett Messi harmadik gyermeke – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]