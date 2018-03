Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","shortLead":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","id":"20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f890d6-5a44-4af5-8d0b-636fa0209a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","timestamp":"2018. március. 10. 10:34","title":"Ilyen – és ennyit keres – az átlagos európai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli a kommunista államban.","shortLead":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli...","id":"20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0845d06-bc9b-4878-a326-5127275fa5de","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. március. 10. 17:49","title":"Svédország felajánlotta, hogy segít összehozni Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead2f5d9-2893-4a9c-99b8-919670638fdf","c_author":"Kofi Annan","category":"velemeny","description":"A Facebook nemcsak a forradalmakat szolgálhatja, hanem a diktátorokat is.","shortLead":"A Facebook nemcsak a forradalmakat szolgálhatja, hanem a diktátorokat is.","id":"20180310_Internet_a_demokracia_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ead2f5d9-2893-4a9c-99b8-919670638fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93159fe4-c53c-4007-94a4-d51f6b7c1043","keywords":null,"link":"/velemeny/20180310_Internet_a_demokracia_ellen","timestamp":"2018. március. 10. 10:00","title":"Kofi Annan: Internet a demokrácia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is volt a polgármesterségért. Most a német nemzetiségi lista vezetője.","shortLead":"Ritter Imre 2006-ban a Fidesz és a KDNP jelöltjeként lett képviselő Budaörsön, később Wittinghoff Tamás kihívója is...","id":"20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0533f4e-66a6-4ab0-8a20-6543f1e3cc13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70142348-20a1-47e1-8c97-b12781ad8801","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Volt_fideszes_kepviseloe_lehet_az_elso_parlamenti_mandatum","timestamp":"2018. március. 10. 15:05","title":"Volt fideszes képviselőé lehet az első parlamenti mandátum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület fideszes képviselőjének és Horváth Richárdnak, a város polgármesterének a konfliktusa.","shortLead":"A lehető legmagasabb szintig, a kormányfő elé jutott Szabó Zsolt államtitkárnak, a hatvani központú választókerület...","id":"20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c6929b-344a-47c4-b424-f3b3d58ceee8","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Meg_Orban_sem_tudta_kibekiteni_marakodo_politikusait","timestamp":"2018. március. 10. 11:29","title":"Még Orbán sem tudta kibékíteni marakodó politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index újságíróját a Győri Törvényszék. Az EBESZ sajtószabadságért felelős képviselője szerint aggasztó precedens teremtődött ezzel.","shortLead":"Jogerős ítéletében megrovásban részesítette és a perköltség megfizetésére kötelezte Nyilas Gergelyt, az Index...","id":"20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00db8355-9586-49f2-9c9f-f0764a9ae714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba58bfc5-54a6-4e4a-8d6c-26e46bc7459f","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_EBESZ_a_magyar_ujsagiro_elitelese_utan_szukulhet_a_sajtoszabadsag","timestamp":"2018. március. 10. 08:34","title":"EBESZ: A magyar újságíró elítélése után szűkülhet a sajtószabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy róla készült, még be nem mutatott portréfilmben, amelyet vasárnap több orosz hírügynökség is részletesen ismertetett. ","shortLead":"A Krímet semmilyen körülmények között sem lehet visszaadni Ukrajnának - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök...","id":"20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f12fe5-ecd8-47f3-83ac-9e261eeda59c","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Putyin_Az_arulast_nem_tudom_megbocsatani","timestamp":"2018. március. 11. 17:17","title":"Putyin: Az árulást nem tudom megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","shortLead":"Az intézet úgy látja, az embereket leginkább az egészségügy helyzete befolyásolja a pártválasztásnál.","id":"20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4e028-7c51-491d-922c-3de08bf009a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584bb92-d99c-44b1-bd5c-7204ee96010f","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_IDEAmeres_Gyengul_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 11. 09:41","title":"IDEA-mérés: Gyengül a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]