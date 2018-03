Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve kipusztult. A helikopteres vadelszállításra adott magyarázat is elég nagy kamu szerinte.\r

\r

","shortLead":"Egy természetfilmes állítja, Semjén Zsolt nem lőhetett le vadon élő rénszarvast Svédországban, mert az 150 éve...","id":"20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34070f41-2503-41a2-a3db-ec9cdf3910bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff15e09-c44d-4a15-82e4-b7979f9b6459","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Semjen_haziasitott_renszarvast_lott_le","timestamp":"2018. március. 11. 11:47","title":"Semjén háziasított rénszarvast lőtt le?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e23b56-fb0d-4e2d-a448-6635736d02d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Donald Trump a Miss Universe szervezőjeként kiszórta azokat a szépségkirálynő-jelölteket, akik nem voltak elég fehérek a versenyhez. ","shortLead":"Egy hamarosan megjelenő könyv szerint Donald Trump a Miss Universe szervezőjeként kiszórta azokat...","id":"20180310_Trump_a_szepsegkiralynok_kozott_is_borszin_alapjan_valogatott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73e23b56-fb0d-4e2d-a448-6635736d02d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7427a1-1a26-458f-ac22-fc83bab64f88","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Trump_a_szepsegkiralynok_kozott_is_borszin_alapjan_valogatott","timestamp":"2018. március. 10. 11:24","title":"Trump a szépségkirálynők között is bőrszín alapján válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján (!) nem válaszolt a HírTV kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján...","id":"20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18edaf07-c46d-4b4c-b84e-7d7be5c62a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","timestamp":"2018. március. 11. 13:35","title":"Németh Szilárd: A Csepeli Hírmondó jöhet, pártsajtó nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fevételt egy Supercharger-állomáson készítették.","shortLead":"A fevételt egy Supercharger-állomáson készítették.","id":"20180310_tesla_elektromos_kamion_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fc40f4b-b8eb-4989-b279-2a0d41f97c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8b290f-514f-42d4-a1bb-ec9188729947","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_tesla_elektromos_kamion_video","timestamp":"2018. március. 10. 09:21","title":"Három új videó készült a Tesla elektromos kamionjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A City Brain nevű platformnak hála a felére csökkent a mentőautók bevetési ideje a kelet-kínai Hangcsouban. És ez csak az egyik előnye az új forgalomirányító rendszernek. ","shortLead":"A City Brain nevű platformnak hála a felére csökkent a mentőautók bevetési ideje a kelet-kínai Hangcsouban. És ez csak...","id":"20180310_Mesterseges_intelligencia_iranyitja_a_kozlekedest_egy_kinai_nagyvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083f3ab2-da60-4a2d-9315-23817eb97c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b5c8e8-16bb-4d6f-a9d5-76bba1c4de12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_Mesterseges_intelligencia_iranyitja_a_kozlekedest_egy_kinai_nagyvarosban","timestamp":"2018. március. 10. 13:55","title":"Mesterséges intelligencia irányítja a közlekedést egy kínai nagyvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek a részmunkaidő sajátos szabályai? Ennek a részleteit mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell kiadni a szabadságot annak a munkavállalónak, aki például csupán heti egyetlen napot dolgozik? Melyek...","id":"20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4dc5b7-2307-4f5f-86cf-6c0027ff78cb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180309_Egy_reszmunkaidos_dolgozoval_sem_lehet_mindent_megcsinalni","timestamp":"2018. március. 09. 15:05","title":"Egy részmunkaidős dolgozóval sem lehet mindent megcsinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, mire költ többet?","shortLead":"Kitalálja, mire költ többet?","id":"20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9874544a-5cd3-4fe4-a963-fc6382906926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Joval_kevesebb_jut_egeszsegugyre_Magyarorszagon_mint_az_EUban","timestamp":"2018. március. 10. 11:32","title":"Jóval kevesebb jut egészségügyre Magyarországon, mint az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött elsősorban az áll, hogy komolyan veszik a tömegsportot, s nem kihasználatlan stadionokba öntik a pénzt.","shortLead":"Egyetlen ország sem szerzett még annyi érmet egy téli olimpián, mint Norvégia Phjongcshangban. A siker mögött...","id":"201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f099a3f-63be-4f33-8ae7-2b9523b6db2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90746fc2-2a4d-4923-a935-92615b49278a","keywords":null,"link":"/vilag/201810__norveg_olimpiai_csoda__valodi_tomegsport__asztmajarvany__eszaki_fenyek","timestamp":"2018. március. 11. 08:00","title":"Megfejtettük a norvégok szuper téli olimpiai szereplésének titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]