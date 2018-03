Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"626cf3d4-6d45-4632-af4e-dcdf1ca28450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olyan zeneművek kottáiról van szó, amelyek magyar tematikájúak vagy erősen kötődnek Magyarországhoz, illetve az 1848-as forradalomhoz és szabadságharchoz.","shortLead":"Olyan zeneművek kottáiról van szó, amelyek magyar tematikájúak vagy erősen kötődnek Magyarországhoz, illetve az 1848-as...","id":"20180310_bemutattak_az_elveszettnek_hitt_liszt_keziratokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626cf3d4-6d45-4632-af4e-dcdf1ca28450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b4108a-f089-4bb6-822b-e395cfb169f9","keywords":null,"link":"/elet/20180310_bemutattak_az_elveszettnek_hitt_liszt_keziratokat","timestamp":"2018. március. 10. 21:55","title":"Bemutatták az elveszettnek hitt Liszt-kéziratokat – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András, hogy sohanapján, kiskedden.","shortLead":"A Jobbik és az MSZP vezetőinek eddigi nyilatkozatai alapján ennyi erővel azt is mondhatta volna Fekete-Győr András...","id":"20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71c86c87-dc10-4c39-8304-a0f0bf13b65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534cb860-bf66-4810-ad1a-63fc4c124b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Momentum_Ha_az_MSZP_es_a_Jobbik_megegyezik_egyuttmukodunk","timestamp":"2018. március. 11. 19:29","title":"Momentum: Ha az MSZP és a Jobbik megegyezik, együttműködünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"kultura","description":"Kalandos út vezetett idáig, de végül publikálták az ellenállhatatlan Nobel-díjas író és az ünnepelt színésznő, María Casares halálos szerelmét tanúsító levelezést.","shortLead":"Kalandos út vezetett idáig, de végül publikálták az ellenállhatatlan Nobel-díjas író és az ünnepelt színésznő, María...","id":"201804__camus_szerelme__szenvedelyes_sorok__iszonyu_labirintus__ketszivu_negykezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49fa323-d57f-4c62-b718-69979aa47399","keywords":null,"link":"/kultura/201804__camus_szerelme__szenvedelyes_sorok__iszonyu_labirintus__ketszivu_negykezes","timestamp":"2018. március. 11. 09:00","title":"Kétszívű négykezes - bestseller lehet Albert Camus és szerelme levelezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen szabadalmi jogsértésre hivatkozva.","shortLead":"Pert indított a BlackBerry a Los Angeles-i szövetségi bíróságon a Facebook tulajdonában lévő szolgáltatások ellen...","id":"20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d573fa7b-9ae5-493a-b84e-7efa64c41c10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d52ba5-3717-4fe2-a261-f471e4c6af0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_beperelte_a_blackberry_a_facebookot","timestamp":"2018. március. 10. 08:03","title":"Nem viccel a BlackBerry: beperelte a Facebookot, a WhatsAppot és az Instagramot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos bevonása a magyarországi választási kampányba...Ön megsértett minden szlovákiai becsületes állampolgárt\" - írta Petőcz Kálmán politológus, diplomata.","shortLead":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos...","id":"20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dac10d-fc7f-40fb-a448-e9086f416647","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","timestamp":"2018. március. 11. 20:58","title":"Orbán Viktort úgy alázta meg egy szlovákiai magyar diplomata, ahogy rég nem tette senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e8f500-5fea-4b22-8d4c-07dfd98bab61","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nissan Navara többször megpördült a földön, mire sikerült megállnia az út szélénél.","shortLead":"A Nissan Navara többször megpördült a földön, mire sikerült megállnia az út szélénél.","id":"20180310_biztonsagi_ov_baleset_nissan_navara_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72e8f500-5fea-4b22-8d4c-07dfd98bab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174cfd58-a1b5-4b19-aaf9-7458e6a88ff0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_biztonsagi_ov_baleset_nissan_navara_video","timestamp":"2018. március. 10. 04:01","title":"Szokott biztonsági öv nélkül autózni? Ha ezt a videót megnézi, többé nem fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70832291-7a2b-414f-90f3-8c966873d76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7d3770-f34a-4f96-899b-a0af56008bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_A_baloldal_ostromolja_Soroksart","timestamp":"2018. március. 11. 15:33","title":"A baloldal ostromolja Csepel/Soroksárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Add tovább a rezsicsökkentést címmel indított kampányt a Facebookon egy kilétét titokban tartani kívánó csoport.","shortLead":"Add tovább a rezsicsökkentést címmel indított kampányt a Facebookon egy kilétét titokban tartani kívánó csoport.","id":"20180311_Nem_akar_korrumpalodni_Adja_tovabb_jotekony_celra_a_teli_rezsicsokkentes_osszeget","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae75fa6c-12ca-42ce-abf3-d80180b466ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Nem_akar_korrumpalodni_Adja_tovabb_jotekony_celra_a_teli_rezsicsokkentes_osszeget","timestamp":"2018. március. 11. 19:43","title":"Új kezdeményezés indult: \"Nem akar korrumpálódni? Adja tovább jótékony célra a téli rezsicsökkentés összegét!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]