Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján (!) nem válaszolt a HírTV kérdéseire.\r

\r

","shortLead":"Csak a barátságos sajtót fogadja szívesen Németh Szilárd, legalább is ez derült ki abból, hogy sajtótájékoztatóján...","id":"20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94d9d65c-eecb-48b0-8ce1-024675a760a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18edaf07-c46d-4b4c-b84e-7d7be5c62a24","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nemeth_Szilard_Csepeli_Hirmondo_johet_partsajto_nem","timestamp":"2018. március. 11. 13:35","title":"Németh Szilárd: A Csepeli Hírmondó jöhet, pártsajtó nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az író szerint multikultiba fulladó képződmény lesz az Egyesült Királyság.","shortLead":"Az író szerint multikultiba fulladó képződmény lesz az Egyesült Királyság.","id":"20180310_Brekeke_es_Trianon_Szocs_Geza_Angliat_temeti","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b8cf3d-616c-4e9c-9b97-965388bd73a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171c9cf1-dcf4-4d47-8398-78691579693c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Brekeke_es_Trianon_Szocs_Geza_Angliat_temeti","timestamp":"2018. március. 10. 09:26","title":"Brekeke és Trianon: Szőcs Géza Angliát temeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le Pen a szervezet kongresszusán. A politikus szerint a régi név sok választót elriaszt attól, hogy a tömörülésre szavazzon.","shortLead":"A Francia Nemzeti Frontot a jövőben hívják Nemzeti Gyűlésnek, javasolta a populista jobboldali párt vezetője Marine Le...","id":"20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=145bc95a-2e8f-4617-b2b0-62cd025574cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f0dfa8-9b03-442f-a1a8-d3601d861135","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Vege_a_Francia_Nemzeti_Frontnak_jon_a_Nemzeti_Gyules","timestamp":"2018. március. 11. 17:55","title":"Vége a Francia Nemzeti Frontnak, jön a Nemzeti Gyűlés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"","category":"vilag","description":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek, hogy alaposan mossák ki ruháikat, s töröljék át a náluk lévő tárgyakat. Az intézkedésre azért van szükség, mert mindenhova jutott abból az idegméregből, amivel az egykori orosz-brit kettősügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját próbálták megölni.","shortLead":"A brit hatóságok azt javasolják a Salisburyben lévő éttermekben és sörözőkben múlt vasárnap járt több száz vendégnek...","id":"20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ea337a-59b7-4a13-9a45-6495dc14259b","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Durvul_a_brit_kemugy__mindenki_mosson_ki_mindent","timestamp":"2018. március. 11. 12:42","title":"Egyre zűrösebb a brit kémügy – mindenki mosson ki mindent!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","shortLead":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","id":"20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7808feac-03f8-4ffb-9964-14838b94f1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","timestamp":"2018. március. 10. 15:22","title":"Elkezdődött a hatalmas vasúti felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","shortLead":"Kostyál Márk rendező azonnal odaírta, hogy semmi közük hozzá, az oldalt valószínűleg feltörték. ","id":"20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d187198-e2c4-42b1-8ba7-b7dbbaca167f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9130c3-5409-4434-a28d-2882b74185dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_Illegalis_hataratlepokrol_szolo_poszt_jelent_meg_a_Kojot_Facebookoldalan","timestamp":"2018. március. 10. 12:53","title":"Illegális határátlépőkről szóló poszt jelent meg a Kojot Facebook-oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács gyümölcsfőbizottságának elnöke a Magyar Nemzetnek elmondta, a felmért rügykárokból kiderült, a kajszi- és az őszibaracknál már most számolhatnak a gazdák termésveszteséggel.","shortLead":"Nem múltak el nyomtalanul a múlt heti fagyok a magyarországi gyümölcsösökben, Apáti Ferenc, a FruitVeb Magyar...","id":"20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079cf791-ff3d-4290-9646-9e7f11b3f6b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Sokat_fagyott_kevesebb_lesz_a_gyumolcs","timestamp":"2018. március. 10. 08:13","title":"Sokat fagyott, kevesebb lesz a gyümölcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]