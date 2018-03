Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","shortLead":"S már március 17-től vásározik, felbukkanására április 2-ig a legfrekventáltabb helyeken lehet számítani. \r

\r

","id":"20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e200d7a-f581-42f8-a406-f20132223cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503b0852-f9d3-48dd-ae04-06ac766a4048","keywords":null,"link":"/elet/20180310_A_Nyuszi_Becsbe_megy","timestamp":"2018. március. 10. 18:05","title":" Nyuszi Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","shortLead":"Fontos akadályt kell legyőznie a menyasszonynak: meg kell tanulnia a bal oldalon vezetni.","id":"20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c152c578-2063-4c68-8166-02a1bb0e816e","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Vajon_tulelie_ezt_a_probat_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_kapcsolata","timestamp":"2018. március. 12. 10:43","title":"Vajon túléli-e ezt a próbát Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Zánkán is dübörög a kampány.","shortLead":"Zánkán is dübörög a kampány.","id":"20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0096e6db-593b-4227-95a0-58cb857a4ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aee7170-9e6f-4680-98d1-ed042cc64e76","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Ingyen_csaladi_tabor_a_kormany_tamogatasaval","timestamp":"2018. március. 10. 12:05","title":"Ingyenes családi tábor a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században elvesztett tengeri kijáratát. \r

","shortLead":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században...","id":"20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5111fc-0a7c-4a3d-8051-67c79237cd99","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","timestamp":"2018. március. 11. 12:22","title":"Tudják mekkora világ lehosszabb zászlaja? (kilométerben)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074bff7a-3a9b-4ad1-9b91-e794a091ad01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szó című vajdasági napilapban megjelent reklám szerint rövidesen aktivisták keresik fel a délvidéki magyar választópolgárokat. Azt nem tudni, ki áll a hirdetés mögött, ahogyan arról sincs információ, honnan tudják az aktivisták, hogy ki(k)nél kell csöngetniük.","shortLead":"A Magyar Szó című vajdasági napilapban megjelent reklám szerint rövidesen aktivisták keresik fel a délvidéki magyar...","id":"20180310_Hataron_tuli_szavazoknak_iger_segitseget_egy_titokzatos_ujsaghirdetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=074bff7a-3a9b-4ad1-9b91-e794a091ad01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751d163-09a5-45f2-9703-51fca526213e","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Hataron_tuli_szavazoknak_iger_segitseget_egy_titokzatos_ujsaghirdetes","timestamp":"2018. március. 10. 16:20","title":"Határon túli szavazóknak ígér segítséget egy titokzatos újsághirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek alapján elmélyülhetne a szigetországban tavaly ősszel kirobbant korrupciós botrány. A Reuters brit hírügynökség szerint az ügyben érintett lehet a kormányfő felesége is, ám a hivatalos papírokból az ő neve is hiányzik. ","shortLead":"Japánban kihagyták Abe Sinzo kormányfő és Aso Taro pénzügyminiszter nevét azokból a hivatalos dokumentumokból, amelyek...","id":"20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e416634-4a01-481d-b7a9-5f32bab2844a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d30ca0-f9b4-4452-8088-a319804bb68e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Japan_korrupcios_botrany__mentenek_a_kormanyfot_es_a_nejet","timestamp":"2018. március. 12. 09:51","title":"Japán korrupciós botrány – mentenék a kormányfőt és a nejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add30891-65d8-47e7-af6d-d5c69e3cf2e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőkezűen támogatja az állam és a jegybank is.","shortLead":"Bőkezűen támogatja az állam és a jegybank is.","id":"20180310_Ket_es_felmilliardbol_epitkezhet_Lezsak_Sandor_Nepfoiskolaja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=add30891-65d8-47e7-af6d-d5c69e3cf2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f93d65-75bb-41ae-b946-2cb12f5ffff3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Ket_es_felmilliardbol_epitkezhet_Lezsak_Sandor_Nepfoiskolaja","timestamp":"2018. március. 10. 13:14","title":"Két és fél milliárdból építkezhet Lezsák Sándor Népfőiskolája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","shortLead":"A Budapest-Hatvan közötti szakasz 150 milliárd forintból újul meg.","id":"20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6e3c236-e47a-442b-96ab-1998715e7f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7808feac-03f8-4ffb-9964-14838b94f1a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Elkezdodott_a_hatalmas_vasuti_felujitas","timestamp":"2018. március. 10. 15:22","title":"Elkezdődött a hatalmas vasúti felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]