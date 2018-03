Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint a telefonok szépen fogynak, a vállalat pedig már a komolyabb babérokra koncentrál.","shortLead":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint...","id":"20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50caa9d-b4ad-4983-aa81-d6f4fb88c5fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","timestamp":"2018. március. 11. 08:03","title":"Nagyot dobna a Nokia: ismét ők lesznek az egyik legnagyobbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdi meg kézbesíteni a nyugdíjasok Erzsébet-utalványát a Magyar Posta – mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár szombati budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"A jövő héten kezdi meg kézbesíteni a nyugdíjasok Erzsébet-utalványát a Magyar Posta – mondta a család- és ifjúságügyért...","id":"20180310_A_jovo_heten_kezdodik_az_Erzsebetutalvanyok_kezbesitese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=034eb50c-e853-4688-8e95-e987946365cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dd4c81-3ecd-4c3b-a846-85433360f372","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_A_jovo_heten_kezdodik_az_Erzsebetutalvanyok_kezbesitese","timestamp":"2018. március. 10. 13:29","title":"A jövő héten kezdődik az Erzsébet-utalványok kézbesítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4d7906-2a01-43b1-ac92-3c89a2deee59","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Van úgy, hogy futballt kell nézni. Nem pártutasításra, nem talpnyalásból, nem azért, mert a párunk, gyerekünk ezt akarja, lefoglalja a tévét, elcipel meccsre, vagy egyszerűen nincs más nézhető, hanem önmagunk miatt. Ha nem rajongásból, akkor a „különleges” iránti tiszteletből.","shortLead":"Van úgy, hogy futballt kell nézni. Nem pártutasításra, nem talpnyalásból, nem azért, mert a párunk, gyerekünk ezt...","id":"20180310_Nagyok_tisztelete_avagy_tudjuk_mit_kell_tennie_ma_delutan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad4d7906-2a01-43b1-ac92-3c89a2deee59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411adf4-8147-4da2-8c34-2f0dec893ef4","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Nagyok_tisztelete_avagy_tudjuk_mit_kell_tennie_ma_delutan","timestamp":"2018. március. 10. 11:42","title":"Nagyok tisztelete, avagy tudjuk, mit kell tennie ma délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","id":"20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80106d-8f12-42ca-8fd9-148c4a968db1","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","timestamp":"2018. március. 11. 10:51","title":"Vitaminok voltak nála, börtönbe került drogcsempészésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje a hvg.hu-nak arról, hogyan működteti hálózatát a szervezet. 150 ezer forint 500 ajánlásért a hülyének is megéri, nem csoda, ha még a helyi postás is benne van az üzletben. Politikáról beszélni tilos, kampányolni minek - folytatás csak erős idegzetűeknek. ","shortLead":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje...","id":"20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86abe166-5083-4907-a016-3962678f00e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 12. 06:30","title":"Politikáról egy szót se! - így működik egy kamupárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baca3b7-7f50-44d6-9cb1-071b2ea33153","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tettes öngyilkos lett.","shortLead":"A tettes öngyilkos lett.","id":"20180310_Lovoldozes_egy_kaliforniai_veteranotthonban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5baca3b7-7f50-44d6-9cb1-071b2ea33153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc1958-c140-4924-8013-2b4eb499ebd3","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Lovoldozes_egy_kaliforniai_veteranotthonban","timestamp":"2018. március. 10. 10:10","title":"Megölte túszait egy amerikai veterán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c879be4-0d30-47af-ab2d-9dc40e12a6f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bokrosék készek visszaléptetni mind a 15 egyéni jelöltjüket, ha azzal közelebb kerül a cél, és leváltható az \"önkényuralom\" jelöltje.\r

\r

","shortLead":"Bokrosék készek visszaléptetni mind a 15 egyéni jelöltjüket, ha azzal közelebb kerül a cél, és leváltható...","id":"20180311_Bokros_nem_Szel_a_MoMa_barhol_visszalep_ha_azzal_szolgalja_az_ellenzeki_gyozelmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c879be4-0d30-47af-ab2d-9dc40e12a6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a600ec86-e894-4432-b905-7d1dcc092447","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Bokros_nem_Szel_a_MoMa_barhol_visszalep_ha_azzal_szolgalja_az_ellenzeki_gyozelmet","timestamp":"2018. március. 11. 12:25","title":"Bokros nem Szél: a MoMa bárhol visszalép, ha azzal szolgálja az ellenzéki győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]