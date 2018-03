Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Hétfőn jött ki a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalom közvélemény-kutatása a budapesti 1-es számú választókerületi jelöltek támogatottságáról, amelyből az derült ki, nincs nagy különbség az ellenzéki jelöltek támogatottsága között, de ha nem sikerül megegyezni egy közös jelölt személyéről, akkor a KDNP-s Hollik István 42 százalékkal simán megnyerheti a mandátumot a kormányoldalnak. Egy közös ellenzéki jelölt esetén ellenben le lehetne győzni, bár a jobbikosnak nem lenne erre esélye.

A kutatás megihlette Juhász Pétert, az Együtt ebben a választókerületben induló elnökét, aki videóban jelentette be, hogy sms-t küldött a Jobbikot leszámítva a többi ellenzéki jelöltnek, hogy ha lehet, akkor már kedden leüljenek egyezkedni a visszalépésekről.

Juhász azt mondta,

ha máshogy nem megy, akkor pénzfeldobással, de döntsük el, hogy ki induljon ebben a választókerületben.

Hozzátette, ne a töredékszavazatokat vegyék figyelembe, vagy hogy kinek fájna a kampánytámogatással a visszalépés, hanem hogy hogyan érhető el még egy ellenzéki mandátum.

Az V., a VIII. kerület egy részét és az I. kerületet is magába foglaló budapesti 1. sz. választókerület egyébként azért is nehéz dió, mert minden ellenzéki párt egy erős emberét indítja: Juhász mellett a párbeszédes V. Naszályi Márta, az LMP-s Csárdi Antal és a momentumos Fekete-Győr András a jelölt, illetve a jobbikos Losonczy Pál.

Az Együtt egyik jelöltje, Nyíri Gábor egyébként éppen hétfőn jelentette be, hogy a Terézvárost és Erzsébetvárost is magába foglaló budapesti 5. sz. választókerületben visszalép az esélyesebb, négy éve is győztes DK-s Oláh Lajos javára.