A hvg.hu több cikkben is foglalkozott már a Családok Pártjával és a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek (Medete) Pártjával. Először is, elképesztő kamupárthálózatra bukkantunk a volt monoki polgármester pártja körül. Az egy dolog, hogy a kis pártok – így a Medete és a CSP is – a jelöltállításkor együttműködnek, több olyan esetről is beszámoltunk, amikor komoly összefonódás fedezhető fel a két párt között.

Későbbi cikkünkben megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupártgyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje a hvg.hu-nak arról, hogyan működteti hálózatát a szervezet. 150 ezer forint 500 ajánlásért a hülyének is megéri, nem csoda, ha még a helyi postás is benne van az üzletben. A CSP és a Medete országos listáját is nem jogerősen nyilvántartásba vette az NVB, amiért több százmillió forint jár, erre utalt a spórolással az MKKP.

Ezt követően a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a Kúriához fordult, feljelenti a két pártot. Egészen pontosan felülvizsgálati kérelmet nyújt be az NVB döntése ellen, amellyel nyilvántartásba vették a két párt országos listáit.

A kérelem utal az Összefogás Pártra és Szepessy Zsolt volt monoki polgármesterre, az ÖP listáját Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza.

A Családok Pártjáról azt írja a beadvány:

A Családok Pártja a bírósági névjegyzék szerint 2015. július 10-én jött létre, adószámát azonban csak 2017. december 1-én állapította meg az állami adóhatóság. A közzétett beszámolói szerint a párt a működésének első két évében, 2015-ben és 2016-ban sem bevétellel, sem kiadással nem rendelkezett. A párt honlappal nem rendelkezik, közösségimédia-oldalán egyetlen bejegyzés található, amelyen egy középkorú úrról pálmafák tövében készített fénykép látható. A párt a nyilvánosság előtt a Magyar Távirati Iroda híradatbázisában való keresés szerint nem jelent meg, illetve nem fejtett ki a közügyek megvitatása körébe tartozó véleményt.

A Medetéről pedig ezt:

A Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja a bírósági névjegyzék szerint 2015. november 12-én jött létre, adószámát az állami adóhatóság 2018. január 1-jével állapította meg. A párt csak a 2015. évre adott le beszámolót, amely alapján bevétellel vagy kiadással nem rendelkezett. A párt sem honlappal, sem közösségimédia-oldallal nem rendelkezik, a nyilvánosság előtt a Magyar Távirati Iroda híradatbázisában való keresés szerint nem jelent meg, illetve nem fejtett ki a közügyek megvitatása körébe tartozó véleményt.

A Kutyapárt szerint megállapítható, hogy „a Családok Pártja jelölő szervezet és a Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja a választáson való indulás, illetve a jelölt- és listaállítás jogát nem jóhiszeműen és rendeltetésszerűen gyakorolta, ezért listaállításuk” törvénybe ütközik.