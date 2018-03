Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","shortLead":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","id":"20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524c9190-07ad-425f-8cf1-251b0e358dd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","timestamp":"2018. március. 12. 09:50","title":"Magyar Nemzet: illegálisan építhetik a Lidl új áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap pisztollyal rohant be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin. A sportminiszter válaszul felfüggesztette a bajnokságot.","shortLead":"Letartóztatási parancsot adtak ki Ivan Szavvidisz, a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa ellen, aki vasárnap...","id":"20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55dba8db-3716-444e-b321-35b17f840c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958fab71-f3c1-4dfc-9d92-1c59e193b8f7","keywords":null,"link":"/sport/20180312_szavvidisz_fegyver_letartoztatas_paok_aek","timestamp":"2018. március. 12. 15:47","title":"Fegyverrel rontott be a pályára, leállították miatta a bajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20baca93-4413-4167-b388-c5853a0397ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":" ","shortLead":" ","id":"20180311_Videon_ahogy_Sergio_Ramos_elkocog_meccs_kozben_a_rotyire","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20baca93-4413-4167-b388-c5853a0397ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063d3ab3-bad8-4a74-a00b-ce897c64892f","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Videon_ahogy_Sergio_Ramos_elkocog_meccs_kozben_a_rotyire","timestamp":"2018. március. 11. 11:28","title":"Videón, ahogy Sergio Ramos elkocog meccs közben a rötyire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt támogató ívei.","shortLead":"De valójában ezek nem ajánlóívek és nem képviselőjelöltnek ajánlják az aláírók a Fidesz politikusát. Ezek a párt...","id":"20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d85309-43b4-488f-9c23-ae338d01641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a276bae-c976-4573-bd88-c0be5ab58eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Fidesz_meg_mindig_gyujti_az_alairasokat_pedig_a_hatarido_mar_reg_lejart","timestamp":"2018. március. 12. 16:07","title":"A Fidesz még mindig gyűjti az aláírásokat, pedig a határidő már rég lejárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába keveredett a Lévai Katain vezette Lendülettel Párt – értesült a 168 Óra. A héten kipattant zuglói botrányhoz hasonlóan itt is kormányoldal segíthette aláírásokkal Lendület közös baloldali jelöltje ellen induló képviselő-jelöltjét.","shortLead":"Zugló után egy másik budapesti választókörzetben, a XV. kerületet lefedő 12-es számúban is választási csalás gyanújába...","id":"20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=358a961d-2fb0-4efc-8fe8-87ed2d9698be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8af884-64fc-40ac-b1a9-8b8a522bbe79","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Rakospalotan_is_a_Fideszrol_masolhatta_ajanlasait_Levai_Katalin_partja","timestamp":"2018. március. 11. 14:42","title":"Rákospalotán is a Fideszről másolhatta ajánlásait Lévai Katalin pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f48429-b0a9-4940-bf65-12f476289294","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Fegyverrel fenyegetőzve követelt pénzt egy fiatal férfi a vonaton, a rendőrök nem sokkal később elfogták.","shortLead":"Fegyverrel fenyegetőzve követelt pénzt egy fiatal férfi a vonaton, a rendőrök nem sokkal később elfogták.","id":"20180312_Fegyverrel_fenyegetve_raboltak_egy_vonaton_Ujszasznal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02f48429-b0a9-4940-bf65-12f476289294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58071400-6c8c-48b2-89fd-512056b8b9e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Fegyverrel_fenyegetve_raboltak_egy_vonaton_Ujszasznal","timestamp":"2018. március. 12. 08:14","title":"Fegyverrel fenyegetve raboltak egy vonaton Újszásznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","shortLead":"Éppen ideje, hogy elkezdték a javításokat, legutóbb Győrtől-Budapestig 163 veszélyesen nagy kátyút számolt egy autós. ","id":"20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d2e9d9-5a23-4778-8def-c868305f76ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4225fc9-f304-4267-be6a-04ce39da87f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_Nekiestek_az_M1es_katyuzasanak__barmikor_lehet_torlodas","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Nekiestek az M1-es kátyúzásának – bármikor lehet torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. ","shortLead":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma...","id":"feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc40645a-a78e-4cc7-ac21-9bf02adee3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecb39c8-fd10-447c-bdf2-da4bdb3490fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180309_Atelni_kisbabank_mikrovilagat","timestamp":"2018. március. 12. 20:05","title":"Átélni kisbabánk mikrovilágát – 5 kényeztető tevékenység kismamáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]