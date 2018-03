Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros Lőrinc színre lépése előtt még a tőzsdei Konzumhoz tartozott.","shortLead":"Bedöglött bankhitel fejében az Indotek-csoport követeléskezelője veszi át a harkányi gyógyszállót, amely Mészáros...","id":"201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e37ec890-e5f3-435e-8f2d-afa7eba04a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14289ec-6bef-4be1-a9c1-53975a31599d","keywords":null,"link":"/kkv/201810__konzum_nyrt__indotekcsoport__uj_hitelezo__csomagajanlat","timestamp":"2018. március. 11. 08:30","title":"Egy hotel, amely érdekes módon nem került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség tízszeresével repülve képes megsemmisíteni a kijelölt célokat.\r

","shortLead":"Oroszország bejelentette, sikerest tesztet hajtottak végre egy olyan hiperszonikus rakétával, amely a hangsebesség...","id":"20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418a6a48-5edc-4161-a6fb-955c3a5e9993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6044aa80-53ed-4ef7-aed4-e5c1de55698f","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Hiperszonikus_orosz_raketa__sikeres_teszt","timestamp":"2018. március. 11. 17:06","title":"Hiperszonikus orosz rakéta – sikeres teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen „nyolcan kilenc irányba néznek”, testbeszédük tükrözi, hogy valójában szégyellik magukat, és nem tudnák vezetni az országot – ezzel a javaslattal állt el a Tv2 választási rovatában G. Fodor Gábor. A műsorvezető azonnal meg is ígérte az élő adásban, hogy meg fogja vizsgálni ilyen szemmel a nemrég bejelentett szakértői csoport fotóját.","shortLead":"Érdemes lenne összehívni egy pszichológia szimpóziumot Karácsony Gergely árnyékkormányának tagjai láttán, hiszen...","id":"20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0312643-492b-42c5-ac32-1387416cd523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64d55b0-5000-4211-ad93-596f4ee38e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_A_Tv2n_van_lejjebb_Karacsony_arnyekkormanyanak_psziches_allapotat_elemeztek","timestamp":"2018. március. 12. 09:37","title":"A Tv2-n van lejjebb: Karácsony árnyékkormányának pszichés állapotát elemezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik, bejött az elsőre szentségtörésnek tűnő autó.","shortLead":"Néhány hónapja rendelhető meg az olasz sportautómárka első szabadidő-autója, a Lamborghini Urus, és nagyon úgy tűnik...","id":"20180310_lamborghini_urus_eladasok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7916eda0-5152-41ff-bd23-4ebdf9717176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61aa9ea-f345-41cf-8f98-e3e0534816f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180310_lamborghini_urus_eladasok","timestamp":"2018. március. 10. 16:26","title":"Úgy veszik a 60 milliós Lamborghini SUV-t, mintha kötelező lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században elvesztett tengeri kijáratát. \r

","shortLead":"Bolívia szokatlan, de legalább békés módját választotta annak, hogy visszakövetelje Chilétől a XIX. században...","id":"20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5111fc-0a7c-4a3d-8051-67c79237cd99","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Tudjak_mekkora_vilag_lehosszabb_zaszlaja_kilometerben","timestamp":"2018. március. 11. 12:22","title":"Tudják mekkora világ lehosszabb zászlaja? (kilométerben)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]