[{"available":true,"c_guid":"1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir Zsirinovszkij orosz elnökjelölt a Deutshce Welle hírportálnak. Mégis jó, ha Putyin nyeri a választást? ","shortLead":"Helyreállítaná a monarchiát, felosztaná Ukrajnát, és elpusztítaná a Nyugatot. Jó formában adott interjút Vlagyimir...","id":"20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1752cac1-f954-4d83-ad63-60a5e6c29ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139e3b1b-3627-429f-a138-9cdc27794667","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Nyugat_rettegj__uzeni_az_orosz_elnokjelolt_aki_Magyarorszagnak_adna_Karpataljat","timestamp":"2018. március. 12. 14:44","title":"Nyugat, rettegj! – üzeni az orosz elnökjelölt, aki Magyarországnak adná Kárpátalját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6984f51-dfba-4ec8-a82e-f7a36543b8c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlensége ellenére sok jelöltet állító Medete párt körül eddig is nagy volt a homály, de most kiderült: már a székhelyük és a vezetőjük sem azonos a pár nappal ezelőttivel. ","shortLead":"Az ismeretlensége ellenére sok jelöltet állító Medete párt körül eddig is nagy volt a homály, de most kiderült: már...","id":"20180311_Nyiregyhazi_panelbol_pesti_bicikligumiboltba_tette_szekhelyet_a_hvghu_altal_leleplezett_kamupart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6984f51-dfba-4ec8-a82e-f7a36543b8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"290c44cf-af28-4f91-ab77-f8d8cd134156","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Nyiregyhazi_panelbol_pesti_bicikligumiboltba_tette_szekhelyet_a_hvghu_altal_leleplezett_kamupart","timestamp":"2018. március. 11. 18:16","title":"Nyíregyházi panelből pesti bicikligumiboltba tette székhelyét a hvg.hu által leleplezett kamupárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","shortLead":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","id":"20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a0313-b31c-4db1-91b4-f74f37a5c652","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"Állatvédők rohantak be egy kutyakiállítás eredményhirdetésére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5318efe6-5181-40a9-88ad-1f95038f1a76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, ilyen is van: töltőállomások gasztronagykövete. Méghozzá egy Michelin-csillagos étterem konyhájáról.","shortLead":"Hát, ilyen is van: töltőállomások gasztronagykövete. Méghozzá egy Michelin-csillagos étterem konyhájáról.","id":"20180312_Csillagos_szendvics_a_benzinkuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5318efe6-5181-40a9-88ad-1f95038f1a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2d6d4-e88a-4618-8215-bec9d8e2f86b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Csillagos_szendvics_a_benzinkuton","timestamp":"2018. március. 12. 18:41","title":"Csillagos szendvics a benzinkúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d0fdb8-8ac7-4f70-bcec-2f37d304216a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sosem indítana a diktatúra felé lépegető Peking kereskedelmi háborút Amerikával, de ha az ország és a nép érdeke azt kívánja, Kína képes \"megfelelő választ adni\".","shortLead":"Sosem indítana a diktatúra felé lépegető Peking kereskedelmi háborút Amerikával, de ha az ország és a nép érdeke azt...","id":"20180311_Kina_burkoltan_fenyegeti_az_USAt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07d0fdb8-8ac7-4f70-bcec-2f37d304216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e69503d-087b-4e87-85c1-90d3439d4547","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Kina_burkoltan_fenyegeti_az_USAt","timestamp":"2018. március. 11. 10:30","title":"Kína burkoltan fenyegeti az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből, miután a technika az eredeti céltól 150 méterrel arrébb navigálta a sofőrt.","shortLead":"Ritka látványban lehetett része annak, aki a múlt héten a tapolcai Alsó-tónál járt: egy Subaru lógott ki a vízből...","id":"20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24959db5-e668-41fa-a2a8-02784f1133be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ba7bd4-21f3-4681-85f8-cef8005a0064","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180312_Vicceskedett_a_GPS_a_toban_kotott_ki_egy_terepjaros_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 12. 15:21","title":"Vicceskedett a GPS: a tóban kötött ki egy terepjárós Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eltörölték az államfő hivatali idejének korlátozását, azaz akár élete végéig maradhat pozíciójában Hszi Csin-ping.\r

\r

","shortLead":"Eltörölték az államfő hivatali idejének korlátozását, azaz akár élete végéig maradhat pozíciójában Hszi Csin-ping.\r

\r

","id":"20180311_Ma_szuletett_meg_a_legujabb_kinai_egyszemelyi_diktatura","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc082e6-2606-4d8a-84a3-5d218984d1db","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Ma_szuletett_meg_a_legujabb_kinai_egyszemelyi_diktatura","timestamp":"2018. március. 11. 09:28","title":"Ma született meg a legújabb kínai egyszemélyi diktatúra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37342df5-4e3f-4bd7-9fb9-074bc6d27c4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dél-Korea eddig semmiféle visszajelzést sem kapott Észak-Koreától arról, hogy Phenjan kész-e az USA-val folytatandó tárgyalások megkezdésére.","shortLead":"Dél-Korea eddig semmiféle visszajelzést sem kapott Észak-Koreától arról, hogy Phenjan kész-e az USA-val folytatandó...","id":"20180312_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja__EszakKorea_hallgat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37342df5-4e3f-4bd7-9fb9-074bc6d27c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d9eb6c-de60-48e9-8559-d48815097108","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Trump_es_Kim_Dzsong_Un_talalkozoja__EszakKorea_hallgat","timestamp":"2018. március. 12. 08:37","title":"Trump és Kim Dzsong Un találkozója – Észak-Korea hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]