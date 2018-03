Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is találtak.","shortLead":"A rendőrök a szélsőséges politikai nézeteket valló szervezetnél korábban lőfegyvereket, lőszert és robbanóanyagot is...","id":"20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e61e2844-220d-4800-b4f4-f663a4c6d2b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e24a333-e13e-43bb-96f6-a252f75cbc82","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Vadat_emeltek_a_Magyar_Nemzeti_Arcvonal_tagjai_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 10:05","title":"Vádat emeltek a Magyar Nemzeti Arcvonal tagjai ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab gyertya ég. A csókját elárverező Stone-ról és az egykoron Bruce Lee-vel edző Norrisról összegyűjtöttünk néhány érdekességet. ","shortLead":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab...","id":"20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd571b2b-9014-4d86-bbf7-9ce130bab516","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","timestamp":"2018. március. 10. 14:35","title":"Ez a két ember egyszerűen nem tud megöregedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak az NVB-nek.","shortLead":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak...","id":"20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58256fa0-17cc-4bb1-b01c-a79a609986d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","timestamp":"2018. március. 10. 16:02","title":"Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza az Összefogás Párt listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt csapatkapitányát.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt...","id":"20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4ce1f7-54cb-4c4c-92f9-612a5ced9f59","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","timestamp":"2018. március. 11. 14:06","title":"Megható búcsú: így köszönt el a csapata és a szurkolók Davide Astoritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b2bc3a-1fed-4b75-8a63-87339854ac80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik kutas figyelt, hogy le ne bukjanak, a másik pedig megrövidítette az autó tulajdonosát néhány liter üzemanyaggal.","shortLead":"Az egyik kutas figyelt, hogy le ne bukjanak, a másik pedig megrövidítette az autó tulajdonosát néhány liter...","id":"20180311_benzinkut_tankolas_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83b2bc3a-1fed-4b75-8a63-87339854ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579a6b9b-9d8c-4742-ab85-2eeebf3f7f76","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_benzinkut_tankolas_autos_video","timestamp":"2018. március. 11. 08:21","title":"Így verik át a gyanútlan autóst az orosz benzinkúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","shortLead":"Kiesett Fucsovics Márton az Indian Wells-i tornán.","id":"20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2be2b13-2abe-40c4-a98b-f08d951379ca","keywords":null,"link":"/sport/20180312_A_vilag_harmadik_legjobb_teniszezoje_allitotta_meg_Fucsovicsot","timestamp":"2018. március. 12. 09:39","title":"A világ harmadik legjobb teniszezője állította meg Fucsovicsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Arról is megállapodtak, hogy a fűtést a közös költségben fizetők hogyan kaphatnak támogatást.","shortLead":"Arról is megállapodtak, hogy a fűtést a közös költségben fizetők hogyan kaphatnak támogatást.","id":"20180310_Megvan_mikor_irjak_jova_a_tavhovel_futoknek_a_12_ezer_forintot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea1f13c8-d719-4b98-9c90-c64fa7ccbc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd305683-d77f-4244-a5e4-07e6caf0fde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Megvan_mikor_irjak_jova_a_tavhovel_futoknek_a_12_ezer_forintot","timestamp":"2018. március. 10. 12:27","title":"Megvan, mikor írják jóvá a távhővel fűtőknek a 12 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]