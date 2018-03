Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csongrád Megyei Választási Bizottság szerint Soros és Orbán neve miatt a migránsszámláló kampányplakátnak minősül, és ilyen nem lehet állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben.

","shortLead":"A Csongrád Megyei Választási Bizottság szerint Soros és Orbán neve miatt a migránsszámláló kampányplakátnak minősül, és...","id":"20180313_Le_kell_szedni_a_migransszamlalot_Hodmezovasarhelyen_mert_Orban_es_Soros_neve_van_rajta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d36ea2-139e-499d-9d5b-574a42339086","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Le_kell_szedni_a_migransszamlalot_Hodmezovasarhelyen_mert_Orban_es_Soros_neve_van_rajta","timestamp":"2018. március. 13. 10:38","title":"Le kell szedni a migránsszámlálót Hódmezővásárhelyen, mert Orbán és Soros neve van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások, amelyek hatékonyan segíthetnek bennünket a gyakorlásban.","shortLead":"Néhány száz forintból senki sem lesz remek előadó. De léteznek már ebben a díjkategóriában is olyan alkalmazások...","id":"20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ba682f-ee19-4a34-819a-13445f1b7cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50265872-226d-4b99-8261-8b58b72ec59d","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180311_Retteg_ha_eloadast_kell_tartania_Mutatunk_nehany_appot_ami_segithet","timestamp":"2018. március. 11. 19:15","title":"Retteg, ha előadást kell tartania? Mutatunk néhány appot, ami segíthet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők elutasítják az ingyenesnek mondott, valójában kölcsöntankönyveket.","id":"20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216289ae-b6a8-42a0-8615-8edfa895bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd77329-82af-441b-8fe7-03621a0ba886","keywords":null,"link":"/elet/20180313_A_szulok_nem_kernek_az_ingyenes_allami_egyentankonyvekbol","timestamp":"2018. március. 13. 10:28","title":"A szülők nem kérnek az \"ingyenes\" állami egyentankönyvekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom plébánosában – szúrta ki a 24.hu.","shortLead":"Kétes nosztalgiát ébresztett az M1 Hiradó szombati produkciója az Esztergomi Belvárosi Szent Péter és Pál templom...","id":"20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a791abc6-412b-4bf5-a589-d6441d766247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed33b15-65a8-4e6a-8e3e-84332f3a12e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Az_esztergomi_plabanos_szerint_a_70es_eveket_idezi_a_kozteve_riogatasa","timestamp":"2018. március. 11. 18:52","title":"Az esztergomi plébános szerint a 70-es éveket idézi a köztévé riogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","shortLead":"A döntés ismét az orosházi székhelyű választókerületet érintette.","id":"20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99d82ce9-c8b1-4b11-89bf-3954dab6a875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69ab95f-9783-447c-a3d6-dbe763cbd680","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ujabb_ajanlasokat_kaszalt_el_az_NVB_Bekes_megyeben","timestamp":"2018. március. 12. 18:05","title":"Újabb ajánlásokat kaszált el az NVB Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","shortLead":"„Felnyomtunk két kamupártot a Kúriánál, hátha sikerül spórolni 300 millát” – írja a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.","id":"20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5843cb8d-a317-4b37-a13a-034513a00a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213030ab-16bc-45b7-8d59-fc86ca9438b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Ket_kamupartot_is_feljelent_a_Kutyapart","timestamp":"2018. március. 12. 13:13","title":"Két kamupártot is feljelent a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","shortLead":"Cynthia Nixon érdeklődni kezdett New York állam kormányzói posztja iránt.","id":"20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1d80dde-2e48-4fd4-8d09-85ca1c9c35fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e677597-7dc9-4384-8733-4b2d2def8f57","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meglepo_szerepre_vallalkozhat_a_Szex_es_New_York_sztarja","timestamp":"2018. március. 12. 14:59","title":"Meglepő szerepre vállalkozhat a Szex és New York sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]